Cosenza, c’è Baldi insieme a Begheldo. Ingaggiato a sorpresa il portiere ex Giugliano

I rossoblù, intanto, hanno rimpolpato l’organico di Massimiliano Alvini con altri due innesti. Già da un paio di giorni era nell’aria l’arrivo di Gianmarco Begheldo. Il 21enne di Mira, che può giocare come mezzala o trequartista, è arrivato dalla Virtus Verona, club nel quale ha militato nelle due stagioni più recenti, durante le quali si è approcciato con il professionismo. Il calciatore veneto, transitato dal settore giovanile del Padova, ha firmato un contratto triennale. Sarà iscritto nella lista riservata agli under 23. In modo particolare, Begheldo è un under 21 e dunque contribuirà in maniera maggiore agli introiti previsti per il minutaggio “verde”.

Il Cosenza, a sorpresa, ha poi annunciato anche l’arrivo dell’estremo difensore romano classe 2004 Gabriele Baldi. Il ventenne nel passato campionato ha difeso la porta del Giugliano, in serie C, in nove circostanze tra campionato e Coppa Italia di categoria. Il portiere si è formato nel settore giovanile della Roma. Con i giallorossi in varie circostanze è andato anche in panchina. Lo ha fatto in Serie A e anche in Europa League, in particolare nella finale contro il Siviglia del 31 maggio 2023, il suo ultimo passaggio in giallorosso prima dell’addio e dell’approdo al Giugliano con cui aveva firmato un contratto triennale. Anche lui si è legato al Cosenza fino al 30 giugno 2027 con un’opzione per la stagione successiva. A dargli referenze sulla città ci ha pensato direttamente il fratello minore Gioele (classe 2007), che nel passato torneo ha fatto parte del settore giovanile silano, collezionando dodici presenze in Under 17 (ha inoltre debuttato in Primavera, nel derby d’andata vittorioso contro il Crotone).