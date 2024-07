Cosenza, Caporale ha i “gradi” per la difesa. Tutino corteggiato dalla Samp

La società rossoblù tenta l’assalto ad una nuova preda. Il direttore sportivo Gennaro Delvecchio sta trattando con il Lecco per Alessandro Caporale. Il duttile difensore è reduce da una buona stagione con la squadra lecchese, malgrado la retrocessione di maggio, condita da una rete e quattro assist. Le negoziazioni procedono spedite in queste ore. Il calciatore, con un lungo passato nella Virtus Francavilla, vuole rimanere in serie B, un’opportunità che è disposto ad offrirgli il Cosenza. Il difensore di Lecce, in caso di emergenza, può giocare anche come terzino sinistro di una difesa a quattro. Un ruolo che ha assunto in diverse circostanze con i blucelesti, tuttavia, assolvendo compiti principalmente difensivi e di “copertura”, volti a favorire le scorribande di Lepore sulla corsia opposta. La soluzione di cursore mancino, dunque, dovrebbe essere adottata da Alvini soltanto in situazioni di emergenza, dal momento che l’orientamento della guida tecnica di Fucecchio sembra essere quello di una retroguardia composta da tre uomini.

Indicazioni interessanti in questo senso, in ogni caso, giungeranno dai primi test precampionato. Nel 3-4-1-2, Caporale giostrerebbe come difensore centrale mancino. Una posizione pertanto che lo vedrà competere per un posto da titolare con il 22enne Christian Dalle Mura, arrivato in ritiro negli scorsi giorni e prelevato a titolo definitivo dalla Fiorentina.

Caporale, che ha accumulato una lunga esperienza in serie C, è un calciatore molto utile in fase offensiva sugli sviluppi di calcio piazzato.

Nel corso della passata stagione, infatti, ha causato parecchie insidie alle difese avversarie affacciandosi nell’area di rigore rivale sul “gioco da fermo”. Oltre al gol realizzato in occasione della sfida della quarta giornata contro il Catanzaro, il difensore – che spegnerà 29 candeline il prossimo 28 ottobre – ha colpito anche diversi pali.

Pressing e sogni. L’attaccante napoletano continua a stuzzicare il desiderio di diversi club. Il suo futuro, a giudicare dagli ultimi eventi, potrebbe essere alla Sampdoria, in caso di addio al Cosenza.

I rossoblù non hanno nessuna intenzione di abbassare le proprie pretese per il bomber. Delvecchio è stato chiaro in merito in più di una circostanza. Parole che ha ripetuto anche ai dirigenti delle squadre che lo hanno chiamato per chiedere informazioni sul numero nove. La Sampdoria vuole costituire un attacco stellare affiancando il giocatore silano a Coda ma al momento deve vendere prima di procedere all’offerta in grado di stuzzicare il presidente Eugenio Guarascio. Tutino, intanto, lavora con il gruppo a Cascia ma è evidente che i suoi pensieri siano anche occupati dal calciomercato.

Il 28enne vuole compiere uno “step” nella sua carriera. Vorrebbe confrontarsi con la serie A. Lo ha anche dichiarato in un’intervista rilasciata un mese e mezzo fa. Il suo futuro in riva al Crati, pertanto, è in forte dubbio. La soap opera dell’estate è destinata a far registrare nuovi capitoli nei prossimi giorni o comunque nelle settimane che seguiranno.