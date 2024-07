Delusione, il Cosenza non iscrive la formazione femminile al campionato di serie C

Dall’euforia per il “double”, vittoria del campionato d’Eccellenza e Coppa Italia dilettanti, all’atroce delusione. Il Cosenza non ha iscritto la formazione femminile al prossimo campionato di calcio di serie C. Le rossoblù avevano acquisito il diritto a disputare il torneo nazionale dopo essersi imposte nel campionato calabro-lucano, che ha visto impegnate anche Promosport, VE Rende, Seventeen Potenza Atletico Avigliano e Montescaglioso. Un percorso netto quello compiuto dalle Lupe ma che non è servito a nulla. Le ragazze di Paola Luisa Orlando si erano invece fermate ad un passo dalla finale nella fase nazionale della Coppa Italia dilettanti, sconfitte in casa dall’Ascoli. Quella di quest’anno sarebbe dovuta essere la seconda partecipazione al campionato di serie C dopo quella fallimentare di due anni fa. Le silane, tuttavia, loro malgrado non avranno nessuna possibilità di riscatto. La decisione del club di via degli Stadi ha provocato l’indignazione di parecchi utenti sui social. Soltanto un anno e mezzo fa il presidente Eugenio Guarascio parlava con orgoglio delle sue ragazze della femminile. Ora però ha pensato di fare un passo indietro.