Il difensore Alessandro Caporale è un calciatore del Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Caporale proveniente dal Lecco. Caporale, in rossoblù a titolo definitivo, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’anno successivo. È un difensore di piede sinistro classe 1995 nato a Lecce. Nella sua carriera ha vestito la maglia della Virtus Francavilla per cinque stagioni e in quella appena trascorsa ha collezionato 30 presenze nel Lecco siglando una rete. Benvenuto Alessandro nel branco rossoblù!