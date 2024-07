Cosenza, continua il pressing su Caligara. Caporale ha firmato un contratto biennale

I rossoblù continuano a muoversi in maniera agile sul mercato. Ieri è stato perfezionato l’arrivo di Alessandro Caporale. Il difensore centrale mancino leccese ha firmato il suo contratto con i Lupi. Resterà legato alla società silana fino al 30 giugno 2026. Nel suo contratto, tuttavia, è inserita anche una clausola per un rinnovo di ulteriori 12 mesi. La sua volontà di restare in serie B ha giocato un ruolo determinante nella velocità delle negoziazioni. Il calciatore pugliese già lunedì aveva confidato ad alcuni suoi amici lecchesi dell’imminente trasferimento in Sila. Il centrale mancino si metterà adesso al lavoro con i suoi nuovi compagni.

Il mercato del Cosenza però non finisce con il suo arrivo. Sono ancora varie le operazioni che Beppe Ursino e Gennaro Delvecchio contano di chiudere. I due restano anche impegnati nel tesseramento di Fabrizio Caligara. In questo momento, però, non è stato ancora raggiunto l’accordo economico con l’Ascoli. Nuovi contatti con il club bianconero sono previsti nelle prossime ore. Il dilungarsi della vicenda, però, rischia di far intromettere altre società nella corsa al 24enne centrocampista di Borgomanero.

Programma campionato. La Lega di B, intanto, ha diffuso il programma delle prime quattro giornate di campionato. Il Cosenza esordirà domenica 18 agosto alle 20.30 contro la Cremonese. Dopo il debutto al “Marulla”, la squadra di Alvini si presenterà all’esame della matricola Mantova sette giorni più tardi. Anche in questo caso, infatti, i silani giocheranno in notturna (20.30) nella giornata di domenica (25 agosto). Nel turno infrasettimanale, invece, D’Orazio e soci scenderanno in campo contro lo Spezia in riva al Crati mercoledì 28. Con i bianconeri, così come anche contro il Palermo in occasione del quarto turno previsto per domenica primo settembre, il Cosenza giocherà sempre alle 20.30.

Report da Cascia. Nel quarto giorno di lavoro in Umbria, la comitiva rossoblù ha svolto due sedute di allenamento al “Magrelli Active”. La prima parte è stata dedicata al lavoro di attivazione, seguito da un esercizio tecnico e rondo, possesso palla, una esercitazione per la costruzione e una partita.

Successivamente, nel pomeriggio, il gruppo è tornato sul campo. Dopo una fase dedicata alla prevenzione, è stato impegnato in esercizi di attivazione e lavoro di potenza aerobica. Oggi è prevista una sola sessione di lavoro.