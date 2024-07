Cosenza, s'intromette il Sassuolo: si complica la trattativa per Caligara

Dopo giorni di lunghe trattative, il Cosenza rischia concretamente di veder sfumare l’obiettivo Fabrizio Caligara. Il 24enne centrocampista di Borgomanero sta riflettendo sul suo futuro dopo che nelle scorse ore si è registrato il prepotente inserimento del Sassuolo. La formazione neroverde rischia di far saltare il banco. Dinamiche di mercato all’ordine del giorno ma che ieri hanno fatto sbottare il ds Gennaro Delvecchio che si è concesso una piccola pausa, ha interrotto il suo incessante lavoro per rilasciare alcune dichiarazioni stizzite. Il nervosismo del direttore sportivo barlettano lascia percepire un esito negativo delle negoziazioni, malgrado fonti vicine al centrocampista riferiscono di una tormentata riflessione in corso, poiché prima di compiere la scelta il calciatore vuole anche essere sicuro di giocare con continuità. Ad ogni modo, non è più vicino al Cosenza. Anzi, a giudicare dagli ultimi eventi, sembra essere orientato ad imboccare la via Emilia. Il 24enne comunicherà la sua scelta nella giornata di oggi. Se Delvecchio dovesse ricevere il “due di picche” dovrà rivolgere altrove la sua attenzione. Il giocatore dell’Ascoli era stato individuato per sostituire Giacomo Calò, passato pochi giorni fa al Cesena. Ora, tuttavia, la ricerca di mercato sembra essere destinata a ricominciare dalla casella numero uno, come nel gioco dell’oca. Il reparto mediano rimane quello più carente di risorse.

Prima al “Marulla” Il Cosenza ieri ha ufficializzato una nuova amichevole. I rossoblù, otto giorni prima dell’impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Torino, giocheranno un test allo stadio “Marulla”. Sarà la prima per i silani in riva al Crati. Il test, previsto per le ore 18, vedrà il Foggia come avversario dei Lupi. La compagine bruzia, ieri, inoltre ha “confermato” anche l’amichevole contro la Roma Primavera. A Cascia, il Cosenza affronterà l’Under 19 giallorossa sabato, alle ore 17, al “Magrelli Active”.

Report. Nel ritiro umbro, nel frattempo, il gruppo di Massimiliano Alvini continua a lavorare. Una sola seduta d’allenamento al mattino per la ciurma capeggiata da Tommaso D’Orazio. Prima di godere di mezza giornata di riposo, i rossoblù hanno svolto una fase d’attivazione muscolare e poi hanno effettuato una sgambata in famiglia. La “famiglia” bruzia ha “festeggiato” anche il 22esimo compleanno di Massimo Zilli. L’attaccante friulano, tornato al Cosenza dopo l’esperienza in prestito alla Spal, vuole provare a convincere il tecnico toscano. Se così non dovesse essere, nelle prossime settimane lascerà definitivamente il club nel quale è giunto nel 2020 dalla Lazio. Anche oggi è prevista un’unica sessione di lavoro. Pure in questo caso al mattino.