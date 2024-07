Cosenza: sfuma l’ingaggio di Caligara, confermato il general manager Kevin Marulla

Svolta insperata per la carica di team manager. Ieri sera, il Cosenza ha annunciato la permanenza di Kevin Marulla. Il cosentino resterà quindi al suo posto dopo settimane di confusione e in cui sembrava essere stata messa la parola fine sul lungo rapporto tra il giovane collaboratore e la società del presidente Eugenio Guarascio.

Dopo aver sottoscritto il nuovo contratto (il precedente era scaduto lo scorso 30 giugno), Marulla ha raggiunto il ritiro nella serata di ieri.

A questo punto, rimane da comprendere anche il destino di Emanuele Del Duca. L’ex responsabile del marketing, dopo la rottura degli scorsi mesi, si era “riaffacciato” pubblicamente dalle parti di via degli Stadi in occasione della conferenza stampa di presentazione di Riccardo Ciervo ed Andrea Rizzo Pinna.

Per Kevin Marulla inizia così con un pizzico di ritardo la tredicesima stagione nel Cosenza. Una notizia gradita anche ai senatori del gruppo, che con lui hanno stretto un rapporto importante.

Ultima tappa: Spoleto. Non è stata l’unica comunicazione compiuta dalla società silana nella giornata di ieri. I silani hanno definito orario e terreno di gioco dell’amichevole che chiuderà il ritiro umbro. Il test contro la Ternana si giocherà al “Mercatelli” di Spoleto alle 18.30. Il gruppo, poi, riceverà qualche giorno di riposo prima di riprendere il lavoro in città.

Mercato. L’assalto a Fabrizio Caligara è rimasto incompiuto. Il 24enne centrocampista di Borgomanero si trasferisce dall’Ascoli al Sassuolo, come era apparso chiaro già mercoledì anche e soprattutto in virtù dello sfogo del direttore sportivo Gennaro Delvecchio, evidentemente frustrato dal cattivo esito delle negoziazioni dopo giorni e giorni di lavoro.

I rossoblù dovranno ora convergere l’interesso verso un nuovo obiettivo per il centro del campo. Intanto, Alvini sarà costretto a fare di necessità virtù.

Nelle scorse ore è invece emerso il gradimento del Cosenza per Juan Manuel Cruz, attaccante classe 1999 che proprio oggi festeggerà i suoi 25 anni. Il giocatore di proprietà dell’Hellas Verona non ha lasciato troppe tracce di sé in Italia.

Con gli scaligeri ha collezionato 5 scampoli di gara tra Serie A e Coppa Italia. Il figlio d’arte (suo padre Julio ha segnato 109 gol con le maglie di Bologna, Inter e Lazio all’inizio degli anni Duemila) è un profilo che Delvecchio conosce perfettamente, considerato che lo ha visto quotidianamente in allenamento nella passata stagione. Prima di approdare in Italia un anno e mezzo fa, l’attaccante nato a Buenos Aires – che ha un contratto con i gialloblù fino al 30 giugno 2027 – ha militato nel Banfield, club nel quale è cresciuto e con cui si è approcciato tra i professionisti, siglando 11 reti in 73 partite.