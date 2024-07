Cosenza, buona la “prima” di Alvini. Poker alla primavera della Roma

Un Cosenza da stropicciarsi gli occhi quello sceso in campo al centro sportivo “Magrelli Active” di Cascia, dove la squadra è in ritiro pre-stagionale, contro la Roma Primavera, battuta per 4-1. Peccato si trattasse di una semplice amichevole, la prima sgambata stagionale, ma per il momento il tecnico Alvini ha tanto per cui essere soddisfatto.

Squadre ai nastri di partenza ampiamente rimaneggiate tra situazioni di mercato, indisponibilità e, per i giallorossi, anche una rosa dimezzata a causa dei diversi ragazzi al momento aggregati alla prima squadra di Daniele De Rossi. Fronte Cosenza, oltre agli infortunati Martino, Sgarbi, Venturi, Cimino e La Vardera, c’è da segnalare l’assenza di D’Urso ma soprattutto di Tutino e Marras. Il primo, rientrato alla base dopo il prestito alla Triestina, ufficialmente out per influenza, dovrebbe accasarsi presto altrove.

Tutino e Marras, protagonisti assoluti della passata stagione in rossoblù, specialmente lo scugnizzo napoletano, sono al centro di vari intrecci di mercato e pare non siano scesi in campo per affaticamento muscolare.

Ma torniamo al calcio giocato. Pronti via e i silani, schierati con il 3-4-1-2 nel quale è stato Florenzi (seppur in alternanza con Rizzo Pinna) il più libero di svariare e giocare sulla trequarti, sono già in vantaggio grazie al colpo di testa vincente dell’ex difensore del Lecco Caporale, uno dei nuovi acquisti dei Lupi, che è riuscito a sfruttare lo splendido angolo del folletto di Nuoro.