Il Cosenza che sarà ha già delle certezze

Massimiliano Alvini ha confermato la sua idea di gioco nel primo match precampionato. Il Cosenza dell’allenatore di Fucecchio ha fatto vedere alcuni dei concetti ai quali si sta dedicando in questi primi giorni di lavoro a Cascia. Contro l’Under 19 della Roma, il tecnico ha schierato un 3-4-1-2, sistema di gioco al quale è ricorso spesso anche in passato. Il disegno del suo primo undici, condizionato dalle assenze (su tutte quelle di Tutino e Marras ma anche Martino, Sgarbi, Venturi, Cimino, La Vardera e D’Urso), ha portato ad alcune considerazioni.

Riccardo Ciervo potrebbe trovare spazio a destra nel Cosenza. Il calciatore, contro la sua ex squadra, ha fatto il cursore a tutto campo. Già in conferenza stampa aveva detto di prediligere la corsia esterna d’attacco ma in un impianto come quello esibito, l’ex Sudtirol potrebbe partire da una posizione più arretrata e da qui sprigionare la sua corsa. Rizzo Pinna è stato subito impiegato nel ruolo di trequartista. Al 24enne milanese è stata concessa molta libertà. D’altronde è il classico elemento che deve poter sviluppare la sua fantasia per risultare utile e pertanto ha bisogno di muoversi negli spazi per ricevere palla e poi immaginare il gioco. Non è apparso brillantissimo, malgrado nei precedenti allenamenti fosse apparso uno dei più in palla ma in questa fase della stagione ciò è tenuto in preventivo.

La partenza di Florenzi. Molto positivo è risultato l’impatto di Aldo Florenzi. Il centrocampista sardo è stato utilizzato per formare la diga mediana insieme a Kouan. Rispetto ai precedenti ritiri, il 22enne nuorese si è fatto trovare pronto. Sta reggendo i ritmi degli allenamenti, sempre pagati invece in precedenza. Alvini lo sta coccolando tanto nel corso di questi primi giorni a Cascia. Contro la formazione di Falsini è stato uno dei più positivi. Ha firmato l’assist per il gol di Caporale, ha fornito il pallone del poker a Contiero e ha mandato in porta anche Barone, fermato dal palo. Interessanti note in vista dell’inizio della stagione.

Zilli cerca un posto. Bene anche Zilli. L’attaccante sta lavorando nel tentativo di convincere il tecnico. L’esperienza alla Spal in serie C gli ha fatto bene. Il friulano, molto criticato un anno fa prima del suo trasferimento in prestito, ha voglia di rivalsa e la doppietta siglata nello spazio di dieci minuti ne è l’esempio lampante. Anche in altri ritiri era partito a suon di gol nonostante una struttura fisica più grande rispetto alla media della rosa.

Mercato. Gennaro Tutino è l’uomo intorno al quale ruotano varie strategie dei Lupi. Il napoletano con quasi ogni probabilità lascerà la città bruzia. Le sensazioni, giorno dopo giorno, diventano sempre più nette. La Sampdoria mantiene la prima fila per strapparlo a Guarascio, che rimane sempre fermo sulla richiesta di 5 milioni di euro. Il futuro dell’attaccante potrebbe decidersi già in questa settimana.

Se le trattative per la sua cessione dovessero completarsi, il direttore sportivo Gennaro Delvecchio avrebbe la liquidità necessaria per sferrare l’attacco a giocatori di alto calibro per la serie cadetta. Intanto, rimane attento a José Mauri, centrocampista argentino con un passato in Milan e Parma e attualmente al Sarmiento. In attacco, è calda la pista per Juan Manuel Cruz. “El jardinero” jr arriverebbe dall’Hellas Verona, club con cui il ds barlettano continua ad essere in ottimi rapporti.