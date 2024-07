Cosenza, emergenza in mezzo. Il Venezia si fa sotto per Tutino

Durante l’amichevole di sabato pomeriggio contro la Roma Primavera, Alvini ha subito sottolineato le mancanze del Cosenza. Un messaggio neppure troppo indiretto al direttore sportivo Gennaro Delvecchio è arrivato dal terreno di gioco. Christian Kouan e Aldo Florenzi sono rimasti in campo dal primo all’ultimo minuto della gara. La partenza di Giacomo Calò e il mancato arrivo di Fabrizio Caligara hanno reso palpabile le difficoltà nel settore mediano, per il quale è stato chiamato anche il baby Contiero (in gol nella ripresa). Un innesto utile ad avvertire in misura minore l’esigenza. Il ds però dovrà continuare a concentrare la sua attenzione nel reparto mediano. L’arrivo di Charlys, subentrato per gli ultimi 20 minuti, ha permesso di contenere un po’ di più il “buco” ma, in mezzo, il tecnico di Fucecchio continua ad avere bisogno di un uomo di spessore in grado di abbinare filtro e qualità.

Nel frattempo, in ritiro è arrivato José Mauri. Il centrocampista ex Milan vuole convincere la società silana e rientrare in Italia a distanza di cinque anni, in seguito all’addio ai rossoneri con cui ha giocato 21 partite in totale (5 nell’ultima stagione, 2018-2019).

Il Cosenza rimane anche vicino all’attaccante Juan Manuel Cruz. Il 25enne di Buenos Aires arriverebbe dal Verona, come Charlys (che prima di passare alla formazione di via degli Stadi ha firmato un contratto con gli scaligeri fino al 2028; ciononostante i silani potrebbero aggiudicarselo a titolo definitivo fra un anno se dovessero riscattarlo e dall’altro lato non dovessero esercitare il controriscatto).

Il mercato dei rossoblù, tuttavia, continua ad essere ampiamente legato a Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano ieri si è soffermato a parlare con Delvecchio, che in queste settimane ha registrato vari interessamenti per il numero nove. Sul calciatore resta molto forte la Sampdoria, che nelle scorse ore ha visto come i nuovi tesseramenti compiuti (Akinsanmiro, Coda, Romagnoli e Venuti) siano stati sospesi dalla Lega B a causa della ristrutturazione del debito. Una situazione nebulosa che potrebbe favorire l’inserimento di altri club, su tutti del Venezia che ha cominciato a pigiare sull’acceleratore per comporre in Laguna una coppia da 42 gol con Pohjanpalo. L’attaccante rossoblù, infatti, nella passata stagione ha occupato il ruolo di vice capocannoniere del campionato cadetto proprio alle spalle del nazionale finlandese. Le operazioni più importanti saranno sostenute dopo la cessione di Tutino.

Amichevoli. Nella giornata di ieri, nel frattempo, il Cosenza ha dato ulteriori indicazioni sulle due prossime amichevoli contro Trapani e Ternana. Con i siciliani, la sfida di domani pomeriggio (ore 17.30) sarà a porte chiuse. Quella di sabato contro gli umbri, invece, nell’ultima giornata del ritiro, ed in programma al “Mercatelli” di Spoleto non prevede l’ingresso gratuito (che sarà comunque garantito per gli under 10). I tagliandi della gara saranno in vendita al costo di 7 euro (1.470 posti disponibili).