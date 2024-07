Il Cosenza si regala Fumagalli. Piace il centrocampista Kourfalidis

Altro acquisto per il Cosenza, che nella giornata di ieri ha annunciato l’arrivo di Tommaso Fumagalli. Il 24enne di Milano approda in riva al Crati dal Como. Il direttore sportivo Gennaro Delvecchio ha concluso l’operazione con i lariani sulla base del prestito annuale con diritto di riscatto. La società comasca, con cui il milanese ha firmato un contratto fino al 2027 a gennaio scorso, ha mantenuto la contropzione. Il calciatore, nella seconda parte della passata stagione, chiuso dall’attacco stellare attrezzato dalla società lombarda, non è riuscito a ripetere quanto di buono aveva fatto vedere con la Giana Erminio, in serie C, fino alla finestra di mercato invernale.

Fumagalli, col Como, ha raccolto soltanto cinque scampoli di presenza nel girone di ritorno. Ora, a Cosenza, tenterà di far valere il suo valore anche in serie B, dopo i primi approcci con la categoria assaporati negli scorsi sei mesi. L’attaccante nella stagione e mezza precedente si era messo in grande evidenza con la Giana Erminio. Era risultato uno dei grandi protagonisti della promozione della squadra di Gorgonzola dalla serie D alla C con 17 gol tra campionato, Poule scudetto e Coppa di categoria. Un feeling con il gol successivamente confermato pure tra i professionisti. Fumagalli ha siglato 12 reti in 21 partite tra agosto e gennaio, prima del grande salto. Il Como, in quel caso, ha sborsato per lui 300 mila euro. Il Cosenza ora proverà a lanciarlo in B come avvenuto in precedenza per altri profili in cerca di consacrazione.

Al ds piace tanto il centrocampista greco del Cagliari Christos Kourfalidis (classe 2002), appena rientrato al club sardo dopo il prestito alla Feralpisalò.

I silani, intanto, hanno messo anche le mani sul baby Edoardo Colasurdo, svincolato in seguito all’addio alla Roma. L’attaccante classe 2006 si unirà alla Primavera. Contratto triennale.

Al passo d’addio Anania? Si registrano, nel frattempo, nuove fibrillazioni interne ai piani alti del sodalizio del presidente Eugenio Guarascio. Nella compagine silana sembra essere ancora in atto il processo di rivisitazione delle figure interne alla “struttura”. Dopo il lungo esame sulla posizione di Kevin Marulla, poi richiamato in corsa per proseguire il suo percorso in rossoblù con il ruolo di team manager già posseduto in precedenza, ora le riflessioni riguardano la dirigente responsabile della gestione Roberta Anania. Anche lei è rimasta salda al suo posto durante tutti gli anni dell’era Guarascio. La sua esperienza professionale nel club silano, tuttavia, sembra adesso vicina ai titoli di coda. Ed in queste ore è apparso “sospetta” anche la mossa del Cosenza, che ha posto “in aggiornamento” la pagina dell’organigramma presente sul sito ufficiale. Una “operazione”, che alla luce dei rumors che interessano Roberta Anania, appare “sinistra”. In passato, la dirigente responsabile era già finita al centro di riflessioni ma Guarascio in quel caso ha deciso di non separarsi da lei, nei confronti di cui ha sempre mostrato fiducia incondizionata.