Il Cosenza blinda la porta con Vettorel. Mazzocchi torna a titolo definitivo

Il decimo innesto del Cosenza risponde al nome di Thomas Vettorel. Il portiere classe 2000 proviene dal Gubbio, formazione con cui nella passata stagione ha collezionato 27 presenze. In precedenza ha vestito le maglie di Monopoli, Carrarese e Piacenza. Il 24enne ha firmato un contratto biennale con opzione per la terza stagione. Sarà lui, dunque, a piazzarsi alle spalle di Alessandro Micai, assumendo la carica di “secondo” lasciata vacante dall’addio di Marson, avvenuta alla scadenza naturale del suo contratto lo scorso 30 giugno.

Raggiunta la doppia cifra in termini d’acquisti, il direttore sportivo Gennaro Delvecchio vuole continuare la sua opera di restyling della rosa. Nelle prossime ore il Cosenza dovrebbe chiudere altre tre operazioni. L’attaccante milanese Simone Mazzocchi tornerà in riva al Crati a titolo definitivo dopo aver già indossato i colori silani nel passato campionato quando si è reso autore di quattro reti. Il suo ingaggio è stato fortemente caldeggiato da Alvini

I rossoblù, poi, sono in dirittura d’arrivo per l’acquisto di Christos Kourfalidis. Il 22enne greco giungerà dal Cagliari. Nei sardi ha fatto ritorno dopo il passaggio dell’anno scorso alla Feralpisalò, formazione con cui non è riuscito ad evitare la retrocessione in serie C. Con la compagine lombarda, il calciatore ha maturato 29 presenze nella scorsa serie cadetta firmando anche tre reti. In precedenza, con il Cagliari aveva timbrato 23 partite tra campionato e serie B nella fortunata stagione conclusa con la promozione in massima serie al termine della finale playoff disputata contro il Bari. Il greco, aveva già accumulato due gettoni di presenza in serie A nel torneo 2021-2022, quando si è affacciato in prima squadra dalla Primavera. All’alba della sua carriera, aveva anche militato in serie D, nel Foggia.

L’annuncio di Jaime Baez potrebbe invece ancora tardare un po’. Il calciatore ex Fiorentina, comunque, tornerà a vestire di rossoblù. Il calciatore uruguagio, attualmente svincolato, è stato ricercato anche in patria ma vuole proseguire la sua carriera in Italia e più precisamente a Cosenza, città nella quale si è ambientato benissimo prima del suo addio. Un addio che per lui è stato doloroso, come testimoniato dalle lacrime versate il giorno della sua partenza per Cremona. Una cessione, tuttavia, che permise al patron Guarascio di compiere un’interessante plusvalenza nella stagione poi culminata, sul terreno di gioco, con un’inappellabile retrocessione, poi cancellata dal caso Chievo Verona.

L’ingaggio di Baez potrebbe essere comunque preceduto dalla partenza di Manuel Marras. Come altri, tra i quali Gennaro Tutino, il genovese non si è visto nelle due amichevoli disputate a Cascia contro la Roma Primavera e il Trapani. Il ligure sta lavorando a singhiozzo durante queste settimane. Alla sua porta hanno bussato vari club di serie B. E il Cosenza alla fine, nonostante quanto detto, dovrebbe seguire la linea già adottata con Giacomo Calò. Il fantasista, infatti, come il playmaker di Trieste, è a meno di dodici mesi dalla sua scadenza. Pertanto, i rossoblù potrebbero decidere di venderlo incassando una somma di denaro da utilizzare successivamente in altre zone del terreno di gioco.

Nel 3-4-1-2 sono diversi gli elementi che potrebbero essere adattati come quarti di centrocampo sulla corsia destra, a cominciare proprio da Jaime Baez che diventerebbe il suo sostituto naturale. Un’altra opzione comunque potrebbe essere rappresentata da Pietro Martino. Neppure il modenese si è visto finora ma la sua assenza in campo è dettata dal lungo stop a causa dell’infortunio al tendine d’Achille. Quest’ultimo potrebbe giocare anche da terzo di difesa ma il reparto difensivo ha bisogno di un puntello in grado di garantire affidabilità, sicurezza ed esperienza.

Report da Cascia. La formazione silana ha svolto una seduta di scarico nella mattinata d’ieri dopo l’amichevole di mercoledì con il Trapani. Chi non ha preso parte alla seduta con il resto dei compagni ha proseguito l’attività differenziata. Nel frattempo, i silani hanno annullato l’amichevole inizialmente in programma per domani pomeriggio allo stadio “Mercatelli” di Spoleto contro la Ternana. All’origine della decisione ci sarebbe proprio la volontà di evitare ulteriori problemi, considerati i voluminosi carichi di lavoro di questi giorni. Si chiuderà dunque senza ulteriori amichevoli il percorso umbro del Cosenza, che contro il Trapani non ha brillato. Per notare i progressi compiuti dal gruppo bisognerà attendere adesso l’esibizione del “Marulla” con il Foggia programmata per il prossimo 3 agosto.