Cosenza, Tutino verso l’addio

I doriani, da varie settimane, spingono per assicurarsi le prestazioni del napoletano, che andrebbe a comporre un’invidiabile coppia d’attacco con Massimo Coda. Tuttavia, quando il passaggio in blucerchiato sembrava ormai scontato, si è registrato l’inserimento del Sassuolo. Un blitz last minute che può ora diventare vincente. Il Cosenza ne sa bene qualcosa dal momento che lo ha vissuto, sulla propria pelle, con l’esito delle negoziazioni per Fabrizio Caligara. Il centrocampista di Borgomanero è stato ad un passo dai rossoblù per giorni, ma poi ha imboccato la direzione emiliana. Questa volta a risultare penalizzata dalla maggiore liquidità del club neroverde potrebbe essere la Sampdoria. Il Cosenza, a questo punto, vuole chiudere la vicenda nel più breve tempo possibile assicurandosi una cifra quanto più vicina alle richieste iniziali e da cui il ds Gennaro Delvecchio ha sempre manifestato la volontà di non distaccarsi: 5 milioni di euro.

Gli ultimi giorni da calciatore del Cosenza per Gennaro Tutino . La soap opera dell’estate si avvia alle battute finali, sebbene il copione abbia seguito un filone che via via è diventato sempre più distinto e prevedibile. L’attaccante dovrebbe abbandonare i rossoblù nel corso della prossima settimana. Il Cosenza punta ovviamente ad incassare il massimo dalla sua cessione e, per questa ragione, la società sembra avvantaggiata dal duello che si è innescato quasi a ridosso del rettilineo finale. Una competizione che vede protagoniste Sampdoria e Sassuolo.

La cifra permetterà ai silani di muoversi sul mercato alla ricerca dei profili adatti a sistemare le lacune attualmente presenti in organico.

Mazzocchi in, La Vardera out. La società cosentina, nel frattempo, ieri ha perfezionato due operazioni di mercato. Simone Mazzocchi è tornato in rossoblù. L’attaccante giunge in prestito dall’Atalanta, ma tra le parti è stato fissato un obbligo di riscatto in favore del Cosenza che, dunque, diventerà a tutti gli effetti proprietario del cartellino del milanese. Mazzocchi ritroverà Alvini con l’obiettivo di migliorare lo score realizzativo della passata stagione, quando ha chiuso con 5 reti tra campionato e Coppa Italia (in 36 presenze).

Il prossimo ingresso in ordine di tempo dovrebbe essere rappresentato adesso dal greco Christos Kourfalidis, in uscita dal Cagliari.

Allo stesso tempo, i rossoblù hanno definito la cessione del terzino sinistro palermitano Salvatore Dario La Vardera al Giugliano, in serie C. La carriera del laterale classe 2002 proseguirà in Campania, neppure troppo lontano da Monopoli, dove ha giocato (poco, a causa di alcuni problemi fisici, per la verità) nella seconda parte della passata stagione. Il 22enne, che firmato fino al 30 giugno 2027, confida adesso di far vedere le sue potenzialità, espresse non pienamente fin qui. Il Cosenza, tuttavia, ha conservato il diritto di “recompra” sul cursore mancino.