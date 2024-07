Cosenza, è il mercato delle beffe: secondo colpo sfumato al fotofinish. Vicinissimi due centrocampisti, verso l'addio un fantasista

Un intrigo internazionale, per prendere in prestito il titolo di uno dei capolavori del regista britannico Alfred Hitchcock.

Anche l’affare Baez pare abbia subito una inaspettata fumata nera. L’uruguagio, quando sembrava sempre più vicino al ritorno in rossoblù, sembrerebbe aver deciso di sposare il progetto del Peñarol. A dare l’annuncio del suo ritorno in patria è stato il presidente dei “Manyas”, Ignacio Ruglio dopo il match della sua squadra contro il Defensor Sporting. Nella circostanza, il massimo dirigente giallonero ha detto che il calciatore ex Fiorentina e Cremonese viaggerà oggi per sostenere le visite mediche e diventare un nuovo calciatore del club sudamericano. Il Cosenza da settimane duella con il Peñarol per assicurarsi le prestazioni del giocatore di Montevideo. L’esterno, secondo quanto sostenuto dall’Uruguay ed immediatamente ripreso in Italia, alla fine sarebbe stato convinto dalla proposta di Ruglio. Si profila la seconda delusione estiva dopo quella vissuta per Fabrizio Caligara.

I prossimi innesti. I rossoblù potrebbero rimanere di sasso per la fine della vicenda, che ha tenuto impegnato il direttore sportivo Gennaro Delvecchio in queste settimane.

Il barlettano ha ormai praticamente definito l’arrivo di Christos Kourfalidis. Il greco giungerà in riva al Crati dal Cagliari e firmerà un contratto pluriennale (i sardi manteranno il diritto di “recompra”, simile a quella inserita dal Cosenza nel passaggio di La Vardera al Giugliano, ma negli anni più recenti sono stati diversi i casi importanti in cui è stata inserita la stessa clausola). Il 22enne greco ha giocato una buona stagione nella Feralpisalò ma, nonostante un buon campionato a livello personale, ha patito la cocente delusione della retrocessione a maggio scorso.

Il calciatore di Salonicco può giocare sia come mezzala sia anche come mediano nel possibile 3-4-1-2 di Massimiliano Alvini. All’occorrenza potrebbe giocare anche in posizione più avanzata per sfruttare le sue doti fisiche, qualcosa di simile a ciò che si è già visto con Kouan.

I prossimi giorni dovrebbero poi portare all’innesto di José Mauri. Il centrocampista argentino ma in possesso della nazionalità italiana ha già fatto parte del gruppo che si è allenato nei giorni scorsi a Cascia. In Umbria, Alvini lo ha visionato da vicino e il Cosenza ha avuto modo di sottoporlo a test fisici ed atletici per verificarne le condizioni. Superata qualche piccola perplessità iniziale, il giocatore, con un passato da meteora nel Milan, dovrebbe diventare un nuovo rossoblù. Mauri tornerebbe così a giocare in Italia a distanza di cinque anni. Dopo il suo addio al Belpaese ha vestito le casacche di Talleres, Sporting Kansas City (questa esperienza in Mls) e Sarmiento.

Il Cosenza dovrebbe poi aggiungere un difensore ed un attaccante, tuttavia, prima dell’aggiunta di entrambi dovrebbe essere dato un taglio ad una rosa che ha raggiunto un livello di ampiezza esagerato, rendendo difficoltoso il lavoro per Alvini.