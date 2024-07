Cosenza, Tutino prepara le valigie. Ora i "lupi" pensano allo spagnolo Diao

Ultime ore di Gennaro Tutino da calciatore del Cosenza. L’attaccante si separerà per la terza volta dai colori rossoblù poiché la sua carriera proseguirà nella Sampdoria. Aveva già dato il suo addio in seguito alla promozione in serie B, quando fu ceduto dal Napoli in prestito al Carpi, salvo decidere di lasciare il club biancorosso e tornare in riva al Crati dopo pochi giorni, e poi nuovamente al termine della prima stagione di serie B, vissuta da protagonista. Il napoletano ha vissuto settimane molto particolari. Dopo il riscatto esercitato dal Cosenza a giugno scorso non ha mai lanciato messaggi d’amore come suo solito. Pochi post e la sensazione che la sua volontà era quella di mettersi in gioco altrove. La linea mantenuta nell’ultimo mese ha evitato di creare falsi illusioni e speranze tra i tifosi, che lo hanno sempre sostenuto in maniera incondizionata. Una parte della tifoseria, però, questa volta si è sentita anche un po’ “tradita” dal condottiero di tante battaglie, che a maggio aveva giurato fedeltà. Il mercato, tuttavia, non conosce sentimenti. E porta via Tutino da Cosenza.

I rossoblù non incasseranno quanto preventivato all’inizio ma comunque una cifra che permetterà al club di via degli Stadi di realizzare un’interessante plusvalenza. La Sampdoria pagherà circa 3.5 milioni di euro per il cartellino del giocatore. La cifra potrebbe crescere ulteriormente al raggiungimento di altri bonus, che consentirebbero al Cosenza di arrivare ad incassare un totale di 4 milioni di euro. Una somma che salta fuori dalla quota derivante dal prestito oneroso (2 milioni di euro), l’obbligo di riscatto (1.5 milioni di euro, scatterà a stagione in corsa) e le altre variabili previste (500 mila euro). L’operazione sarà ufficializzata nelle prossime ore.

La cessione di Tutino sbloccherà anche il mercato in entrata del Cosenza, che ha fatto registrare finora numerose trattative andate a buon fine ma che ugualmente ha lasciato la sensazione che i rossoblù abbiano ancora bisogno di qualche pedina per innalzare la qualità media della rosa. A breve si aspettano gli ingaggi dei centrocampisti José Mauri e Christos Kourfalidis.

Per il reparto avanzato, il direttore sportivo Gennaro Delvecchio monitora la pista che conduce allo spagnolo Siren Diao, classe 2005 di proprietà dell’Atalanta. L’attaccante nato a Figueres ha un contratto con il club orobico fino al 30 giugno 2027. A portarlo in Italia è stato l’Hellas Verona, con cui si è disimpegnato in Under 17 e Under 18 prima di approdare in Primavera. Nel massimo torneo Under 19, fino a gennaio, Diao ha siglato 10 gol in 15 partite. Le sue prestazioni hanno convinto i bergamaschi ad investire su di lui poco meno di due milioni di euro (gli scaligeri si sono riservati anche una percentuale sulla rivendita). Con la “Dea”, nella seconda parte dello scorso campionato, lo spagnolo d’origine ghanese ha firmato 5 gol in 19 partite tra serie C e playoff.