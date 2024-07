Cosenza, via alla seconda fase di mercato: oggi si chiude il colpo a centrocampo, Cimino verso la A

Per il Cosenza, nelle ultime ore di luglio, comincia la seconda fase del calciomercato. Un periodo nel quale il direttore sportivo Gennaro Delvecchio dovrà assestare vari colpi e allo stesso tempo sbarazzarsi dei giocatori che non rientrano nel progetto.

L’impulso alla nuova fase del suo lavoro sarà data dalla cessione di Gennaro Tutino, che si trasferisce alla Sampdoria. L’attaccante, trascinatore indiscusso dei Lupi nel passato campionato, dovrà essere sostituito da un elemento in grado di non far rimpiangere le reti regalate dal numero nove da agosto 2023 a maggio di quest’anno. Prima di arrivare al bomber che rileverà Tutino, però, saranno definite altre operazioni.

Oggi è il giorno di Kourfalidis. Il Cosenza completerà oggi l’innesto all’interno della rosa di Christos Kourfalidis. Il centrocampista greco ha già lasciato il ritiro del Cagliari e firmerà il suo nuovo contratto. Il calciatore sottoscriverà un contratto pluriennale per i rossoblù. I sardi, tuttavia, hanno deciso di riservarsi un diritto di recompra nel caso in cui all’ombra della Sila il 22enne dovesse esplodere definitivamente e consacrarsi. Già nel passato campionato ha fatto vedere qualità importanti nel corso del suo prestito alla Feralpisalò. Il reparto mediano è apparso numericamente in sofferenza nel corso del ritiro di Cascia. La formazione bruzia si continuerà a guardare ancora alla ricerca di altri elementi in quel settore del campo. Sembra prossimo all’accordo anche con il centrocampista italo-argentino José Mauri.

Sfuma definitivamente Baez.Le opzioni di aggiungere Jaime Baez all’organico sono definitivamente tramontante. Il calciatore è sbarcato ieri in Uruguay e in queste ore si legherà ufficialmente al Peñarol. Il presidente del club giallonero Ignacio Ruglio sabato scorso aveva annunciato il sorpasso dei sudamericani al Cosenza, affermando che l’ufficialità era ormai prossima. Decisivo per il cambio d’orientamento dell’esterno offensivo di Montevideo è risultata la sua chiacchierata con Diego Aguirre, un’istituzione del club uruguagio. Il giocatore, tifoso della formazione “manyas”, non ha resistito al richiamo, dopo nove anni trascorsi in Italia.

Sirene per Cimino. Continua ad essere appetito dai club di serie A Baldovino Cimino. Il terzino classe 2004 di Cellole, che il Cosenza incluse nel suo vivaio a partire dal 2020 (in un primo momento si è legato in prestito, poi il club bruzio lo ha prelevato a titolo definitivo dalla Juve Stabia), in virtù dell’ottimo operato del responsabile del settore giovanile Sergio Mezzina, ha una nuova pretendente. Oltre all’Empoli, che ha mosso i primi passi per lui già durante lo scorso mercato di gennaio, adesso c’è da registrare anche l’interessamento dell’Hellas Verona. Il club scaligero è l’altra pretendente del campano, lanciato in pianta stabile nel giro della scorsa stagione, in seguito alla firma del suo primo contratto da professionista. Il laterale destro, che all’occorrenza è stato impiegato anche come terzo difensore centrale, ha raccolto 16 gettoni di presenza nel passato campionato di serie B, imponendosi come uno degli Under 19 più impiegati della categoria.

Il suo futuro si deciderà da qui al termine del calciomercato. Delvecchio attende di conoscere le mosse delle società a lui interessate.