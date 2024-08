Tutino dice addio a Cosenza per la terza volta: “Ho dato me stesso, ho ricevuto di più”

Una lettera dopo il lungo silenzio. Gennaro Tutino, nella giornata di oggi, è diventato ufficialmente un giocatore della Sampdoria. Su Instagram ha scritto un messaggio di commiato al popolo rossoblù, equamente diviso tra chi vorrebbe già voltare pagina e dimenticarlo e chi lo ha ringraziato.

Il messaggio di Tutino

Quello che Cosenza è stato per me e la mia famiglia.

Quello che Cosenza è per me e la mia famiglia.

Quello che Cosenza, per sempre, sarà per me e la mia famiglia.

Dal profondo del cuore, grazie Cosenza per questo nostro indimenticabile viaggio: Vita, oltre che Calcio.

Tanti amici e persone che oramai fanno parte della mia vita.

Gol, record, corse sfrenate, vittorie, gioie e dolori.

Emozioni che porteremo, ovunque, con noi.

Ho dato tutto me stesso, con orgoglio e amore.

E ho ricevuto di più.

Tutto questo resterà per sempre.

Gennaro