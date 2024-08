Calcio cosentino in lutto, muore a 80 l'ex capitano Sergio Codognato. Era il simbolo dei rossoblù negli anni '70

Giornata tristissima per il calcio cosentino. Rossoblù in lutto per la scomparsa di Sergio Codognato, classe 1944. Ex giocatore dell'Inter in Serie A nella stagione 1962-63, ha militato poi nella massima serie con il Catania. Ha giocato diversi anni in Serie B con Alessandria, Salernitana e Modena, e in Serie C con vari club. Tra il 1970 e il 1977, in particolar modo, Codognato è stato capitano del Cosenza, disputando 217 partite e diventando una figura iconica per la squadra, noto anche per i suoi calci piazzati insidiosi. In Trentino è ricordato soprattutto come allenatore: negli anni '70 ha allenato il Cosenza, poi il Calcio Trento, occupandosi in seguito del settore giovanile della squadra.