Cosenza, fari puntati sull'attaccante Favilli. Si seguono Palestra e Bergonzi

Dopo la meritata giornata di riposo concessa dal tecnico Alvini, dopo la convincente vittoria ottenuta al “Marulla” nell’amichevole di sabato contro il Foggia (2-0 con reti di Mazzocchi e Zilli), oggi pomeriggio la squadra è tornata ad allenarsi.

Sarà la settimana che porterà al primo impegno ufficiale della stagione, domenica 11, allo stadio "Olimpico Grande Torino". Contro i granata si giocherà alle 21:15 per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2024-2025. Lo scorso anno i silani fecero un figurone contro il Sassuolo portato ai supplementari (vittoria finale dei neroverdi per 2-5) da Mazzocchi con il gol del 2-2 siglato allo scadere del 90', che poi divenne il suo marchio di fabbrica anche in campionato. Sarà ancora il centravanti milanese a guidare l'attacco dei “lupi” alla prima di quest'anno, ma questa volta senza avere Tutino accanto.

Sul mercato, intanto, è incessante il lavoro del ds Delvecchio che sta provando a regalare al tecnico un organico completo per l'inizio del campionato. José Mauri è a tutti gli effetti un calciatore del Cosenza. Dopo aver trovato l'accordo alla fine della scorsa settimana, con tanto di deposito in Lega, è finalmente arrivato il transfer dall'Argentina, unico documento mancante. Il regista 28enne ex Milan ha convinto Alvini nel ritiro di Cascia e va a occupare un'altra casella a centrocampo, reparto probabilmente più completo (dovrebbe arrivare comunque un'altra pedina) e che ha dato, fin qui, le migliori garanzie.

Per il ruolo di esterni si continua a seguire sottotraccia il giovane Marco Palestra. È un classe 2005 di proprietà dell’Atalanta che nell’ultima stagione si è messo in mostra con la maglia dell’Under 23 nerazzurra nel Girone A di Serie C collezionando 41 presenze condite da 3 gol e altrettanti assist. Per lui anche il prestigio di una presenza con la squadra maggiore in Europa League. Anche Catanzaro e Frosinone sono in pressing per averlo.

Altro possibile derby di mercato con giallorossi per Federico Bergonzi. Il laterale di piede destro, lo scorso anno alla Feralpisalò, è in grado di giocare anche a sinistra e sarebbe ideale per il modulo di Alvini. Sul 23enme ci sarebbe, però, anche il Pisa.

Come ormai risaputo, però, la priorità resta l’attacco. Il nome più gettonato al momento è quello di Andrea Favilli del Genoa.

Classe ’97 è stato chiesto al Genoa con il quale ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 quindi, se non rinnova, potrebbe essere tesserato per più stagioni. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito alla Ternana collezionato 49 presenze in Serie B e segnato 10 reti, ma soltanto una nell’ultimo campionato. Il pesante ingaggio rende complessa l'operazione per questo attaccante decisamente di peso, alto 191 cm.