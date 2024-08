Cosenza, ecco le nuove maglie: a Torino “lupi” in campo con la bianca. Torna il claim della promozione... LE FOTO

Presentate le nuove maglie del Cosenza. Alla presenza di oltre 300 tifosi, i modelli scelti per l'occasione (capitan D'Orazio, Charlys e Fumagalli) hanno mostrato le divise della stagione 2024-2025 (ancora senza sponsor ufficiale). Torna il claim "Figli di Telesio" che accompagnò i rossoblù nella stagione dell'ultima promozione dalla C alla B. A Torino, in occasione dell'esordio stagionale in Coppa Italia, la squadra di Alvini scenderà in campo con la maglia bianca.

La nota del club

Il Cosenza calcio ha presentato, allo store ufficiale e sui propri canali social, le tre nuove maglie della stagione 2024/25 di Serie B. La settima consecutiva di cadetteria. Le divise sono sempre griffate Nike, in partnership con Linea Oro Sport. Si comincia con una grande novità: le prime maglie sono due, una a base blu e strisce verticali rosse e l’altra a base rossa e strisce verticali blu. Un modo per valorizzare entrambi i colori simbolo del Club e omaggiare, rivisitandola, la tradizione. A “unire” le due prime maglie il terzo colore: quel verde della Sila, presente anche sul logo ufficiale, che torna sulle divise da gara, con sottili strisce verticali, dopo qualche anno. La seconda maglia, quella “da trasferta”, pronta per il prestigioso debutto in Coppa Italia Frecciarossa domenica in casa del Torino, presenta invece il classico colore bianco con una striscia verticale rossa delimitata da due strisce (più sottili) blu sfumate. Una composizione cromatica che dona slancio alla maglia. Semplici i nomi scelti per le tre maglie: +blue, +red & +white. Dietro il colletto di tutte e tre è presente la frase “Figli di Telesio”: cultura, storia, identità della Città e un rimando alla maglia della stagione 2018/19, quella del ritorno in B. Le tre maglie 2024/25 sono disponibili al rinnovato store di via Arabia, in vendita a 70 euro. Speciale scontistica del 15 per cento riservata agli abbonati della campagna #TuttaCosenzaèRossoBlù.