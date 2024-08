Cosenza, test prima della sfida al Torino

Il countdown per la prima partita ufficiale della nuova stagione del Cosenza è partito.

Come avviene per le gare di campionato quando a metà settimana viene organizzata la consueta partitella in famiglia, anche in vista dell’impegno di Coppa Italia di domenica contro il Torino, questo pomeriggio si farà un test congiunto con la DB Rossoblù Città di Luzzi. Sarà l’occasione per provare l’undici che scenderà in campo allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Il test al “Marulla”, a porte chiuse, inizierà alle 17:30.

L’avversario di turno, che giocherà il prossimo campionato di Promozione, evoca tanti ricordi ai tifosi silani in quanto la squadra di Gigi Carnevale, secondo di Roberto Occhiuzzi quando sedeva sulla panchina silana, annovera tra le proprie fila Giovanni Foderaro, Gigi Le Piane, Giuseppe Statella e quel Allan Baclet diventato idolo dei supporters dei lupi durante la cavalcata trionfale dei playoff del 2018 al termine dei quali il Cosenza, nella finalissima di Pescara contro il Siena, poté festeggiare il tanto agognato ritorno in Serie B.

Nel frattempo sono arrivate le designazioni arbitrali per il terzo turno di Coppa Italia. A Torino arbitrerà Davide Ghersini della sezione di Genova. Insieme al “fischietto” 39enne ci saranno gli assistenti Ricciardi di Ancona (primo) e Arace di Lugo di Romagna. Quarti uomo Madonia di Palermo. In sala Var, invece, ecco Nasca di Bari coadiuvato dall’Avar Baroni di Firenze.

Precedenti. Con il fischietto ligure i precedenti dei rossoblù sono sette e il bilancio è in assoluta parità: tre vittorie, altrettante sconfitte e un solo pari. I primi due risalgono alla stagione 2019/2020 con entrambe le partite in casa che videro i silani uscire sconfitti per 1-2 con il Pordenone e vittoriosi per 2-1 contro il Perugia. Nel torneo successivo, 2020-2021, è arrivato il ko di Brescia con le rondinelle che si imposero con il più classico dei risultati, 2-0.

Passa un altro anno e nella stagione 2021-2022 si possono annotare il 3-0 incassato a Benevento e la vittoria per 1-0 sul Cittadella. Nel 2023 incrocio più che positivo con il secco 3-0 rifilato al Lecco grazie alla doppietta di Forte e alla rete di Marras. Una partita che aveva illuso l’ambiente di poter fare un campionato di vertice, ma poi successe qualcosa di inspiegabile con una serie di risultati negativi.

Nel girone di ritorno, ecco un altro risultato non esaltante con Ghersini che portò al 2-2 in casa della Feralpi Salò. Contro il Torino sarà l’ottava volta che l’arbitro della sezione di Genova dirigerà il Cosenza e la speranza, in casa rossoblù, è quantomeno di poter proseguire a pari negli scontri da lui arbitrati. Vorrebbe dire terminare al 90’ con un pareggio per poi giocarsela dal dischetto: la novità di quest’anno riguarda, infatti, la mancanza dei supplementari ma direttamente i calci di rigore in caso di pareggio nei tempi regolamentari.

In serata, sono state presentate le maglie con le quali i lupi giocheranno nella prossima, ormai imminente, stagione. Dopo il Toro in coppa, infatti, domenica 18, in serale, sarà la volta della Cremonese battezzare l’esordio in campionato, al “Marulla”, del tecnico Alvini.