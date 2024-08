Cosenza verso il debutto tra lacune e dubbi. Marras, in partenza, non dovrebbe essere schierato

L’attesa è finita, domani il Cosenza scenderà in campo allo stadio “Olimpico Grande Torino” contro i granata di Vanoli, per il primo impegno ufficiale stagionale (trentaduesimi di Coppa Italia, inizio alle ore 21:15).

Il ritiro di Cascia è andato bene dal punto di vista degli allenamenti e anche delle amichevoli. Recuperate le forze, D’Orazio e compagni si sono presentati in grande spolvero alla prima stagionale al “Marulla” giocando bene e battendo 2-0 il Foggia, compagine ambiziosa di serie C, grazie alle reti di Mazzocchi (stop e tiro al volo da copertina) e Zilli (solito marchio di fabbrica nel colpo di testa vincente).

In generale tutta la squadra ha girato a dovere con citazione di merito per Florenzi, il migliore fin qui dei lupi, Ciervo che si è inserito subito bene nei meccanismi dell’allenatore, ma anche Martino rientrato da un lungo infortunio e subito capace di sfornare un’ottima prestazione e regalare il cross vincente per il gol di Zilli contro i satanelli e poi segnare nel test con la DB Rossoblu.

Proprio nel test di giovedì, il gigante cosentino ha messo a segno una doppietta (5 gol totali nel pre-campionato) candidandosi a partire in coppa dal 1’.

A fare da contraltare, i tanti punti interrogativi legati a una rosa non ancora completa. Manca, lo stiamo ripetendo da tempo, in primis (oltre a un esterno sinistro tutta fascia, un difensore e un centrocampista difensivo) un attaccante che possa, almeno in parte, sostituire Tutino, giocatore capace di realizzare 21 reti (20 in campionato che gli sono valse il titolo di vice-cannoniere del torneo 2023-2024 di B e 1 in Coppa Italia con il Sassuolo) nella passata stagione contribuendo in modo determinante alla salvezza del Cosenza.

Il tecnico Alvini, che sta dando tutto se stesso per la causa, nel frattempo farà di necessità virtù e proverà a schierare la migliore formazione possibile con gli uomini a sua disposizione. Con ogni probabilità non ci sarà Marras. Si avvicina dunque una nuova esclusione, sarebbe l’ennesimo segnale di un suo più che possibile addio alla città dei bruzi. Per il resto si proseguirà con il 3-4-1-2 che magari potrebbe variare solo con l’aggiunta di un centrocampista a discapito di una punta (3-4-1-1) o del trequartista (3-5-2).

La prestigiosa trasferta in terra piemontese dovrebbe vedere, ma a riguardo ne capiremo di più con la conferenza di Alvini fissata per oggi alle ore 12:15, Micai a difesa dei pali; difesa a tre con Camporese come punto centrale inamovibile e ai suoi lati Hristov e Caporale. Almeno per il momento, il trio difensivo non si tocca, in quanto il bulgaro non si muoverà da Cosenza sicuramente finché non sarà pienamente recuperato Venturi ma visti i progressi potrebbe rimanere anche dopo e Dalle Mura appare ancora indietro di condizione, nonostante la doppietta con la DB Rossoblù.

Centrocampo con Florenzi sicuro del posto e ballottaggio Kourfalidis-Charlys con il primo che se starà bene verrà preferito alla fisicità dell’ex Verona, sulle fasce Ciervo certo di partire dal 1’ mentre a sinistra si profila una staffetta tra capitan D’Orazio e il redivivo Martino, ma il secondo dovrebbe subentrare al massimo a partita in corso vista la condizione ancora non al top. Attacco obbligato con Kouan alle spalle del sicuro Mazzocchi e uno tra Zilli e Fumagalli: il ballottaggio è ufficialmente aperto.