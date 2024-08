Verso Cosenza-Torino, Alvini è un fiume in piena: “Mercato? Siamo incompleti, servono cinque giocatori. Marras? Di lui non parlo” VIDEO

Domani il Cosenza esordirà ufficialmente nella stagione 2024-2025, in occasione della trasferta di Coppa Italia contro il Torino. Come ormai ha abituato gli addetti ai lavori, il tecnico Alvini è stato molto diretto. "Io so di allenare in una città che emana grande calore, che ama il calcio e i propri colori e a loro chiedo di avere pazienza. Siamo ancora all'inizio del progetto, c'è bisogno di tempo e di lavoro. Dobbiamo mettere a posto tante cose. Poche certezze e molti dubbi? Domani metteremo in campo ciò che abbiamo costruito in questo mese. Daremo tutto per disputare una buona partita, a cospetto di un avversario di categoria superiore come il Torino".