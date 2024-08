Cosenza tenace ma sfortunato, un autogol di Camporese e Zapata lanciano il Toro in Coppa Italia

Il Torino passa il turno in Coppa Italia, contro il Cosenza finisce 2-0: il primo successo di Vanoli alla guida dei granata è firmato da un autogol di Camporese e da una rete di capitan Zapata. Il tecnico parte con lo stesso Toro provato durante l’estate, l’unico volto nuovo è Coco. I granata vanno subito avanti dopo 36 secondi con l'autogol di Camporese, poi si inceppano e faticano a costruire.

Alla fine del primo tempo saranno otto tiri dei calabresi e appena due granata, entrambi fuori. Nessun cambio all’intervallo, il Toro trova il primo tiro al 60' con Bellanova, che conclude un bel contropiede con un destro che colpisce il palo. Adams fa il suo esordio al 65' ed entra al posto di Sanabria, lo scozzese ha un impatto positivo e confeziona il gol del raddoppio firmato da capitan Zapata. Nel prossimo turno per il Toro ci sarà l’Empoli, i sedicesimi di finale si disputeranno il prossimo 25 settembre, ma adesso al Fila si preparerà l’esordio in campionato: sabato c'è la trasferta di San Siro contro il Milan.