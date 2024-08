Cosenza, habemus biglietti in prevendita. Ma non si spegne il malcontento dei tifosi

Dopo ore di incertezza e tante discussioni tra i tifosi, la società rossoblù negli scorsi minuti ha annunciato l'autorizzazione dell'avvio della prevendita. Tra le righe, dunque, ha ammesso le proprie responsabilità, che in primo momento sembravano dipendere dal gestore del servizio di ticketing.

"La vendita è in fase di attivazione online su vivaticket.com e nelle rivendite autorizzate", ha annunciato il Cosenza. Tanti, in ogni caso i commenti di disapprovazione dei tifosi silani, che a ridosso dell'inizio del campionato si sono ritrovati a dover inghiottire diversi bocconi amari. Sarà una prevendita lampo: il Cosenza ha annunciato che domani lo store sarà chiuso. Potrebbe non decollare. In questo momento esiste un forte malcontento tra i supporter bruzi.