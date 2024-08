Cosenza, Alvini pensa solo alla Cremonese: “Domani saranno 803 partite da allenatore, sono felice. Mercato? Conta il campo”

Il settimo campionato di fila in serie B inizia dal "Marulla". E dalla serale contro la Cremonese. Alvini, dopo l'esordio in Coppa Italia, è pronto a occupare la panchina del Cosenza per la prima volta anche in campionato.

«Che gara mi aspetto? Un avversario importante, a me non interessa di loro ma bado a quello che faremo noi. Detto ciò, mi aspetto una partita complicata e noi metteremo in campo le nostre caratteristiche. Sensazioni? Le stesse del pre-Torino, la percezione è che faremo una buona partita. La squadra lavora molto bene. Mi ritengo una persona felice: domani saranno 803 panchine e vivo tutto questo con il piacere di fare questo mestiere e di farlo qui. Svolgo il lavoro che amo e darò tutto ciò che c'è da dare. L'obiettivo è rendere i tifosi felici».

Le ex di Alvini

Il calendario, pronti-via, propone subito due ex di Alvini: prima la Cremonese e poi lo Spezia: «Non mi appartiene nessun tipo di rivalsa. Sono grato ai grigiorossi per essere stato il loro allenatore, in quindici partite abbiamo tracciato la strada anche se poi il campo decide...»