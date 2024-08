Cosenza, la prima gioia stagionale la firma il capitano: un diagonale di D'Orazio stende la corazzata Cremonese

Basta una zampata di D'Orazio per regalare al Cosenza la prima gioia stagionale . Una squadra ordinata, lucida e consapevole. Ma soprattutto un undici ben messo in campo che ha mostrato una buona condizione fisica: elementi non affatto scontati a metà agosto. Di contro, una Cremonese troppo brutta per essere vera, ma sono più i meriti del Cosenza.

Cronaca. Ciervo brillante sulla destra: suo al quarto d'ora il primo break del match, ma la conclusione di sinistro è troppo morbida. Il Cosenza viaggia bene in corsia anche sulla corsia mancina e D'Orazio, alla terza occasione personale, sblocca la gara con un diagonale ispirato dal cross di Florenzi e dalla sponda di Fumagalli. Il primo acuto dei grigiorossi è a firma di Collocolo che dalla distanza chiama Micai a un intervento tutt'altro che semplice. A inizio ripresa la Cremonese, il Cosenza non abbassa il livello di attenzione e sfiora il raddoppio con. Mazzocchi che è abile a scartare Antov, ma poi calcia addosso a Fulignati. L'occasione clamorosissima capita al 56' con Ciervo che scarta Quagliata e mette in mezzo: il portiere della Cremonese, in tandem con Antov, salva due volte su Kouan e una su Mazzocchi. Ricciardi, appena entrato in campo (33') arriva in ritardo nella chiusura sul secondo palo e non trova la porta. Poi, qualche brivido qua e là (palo di Zilli in pieno recupero) e il triplice fischio che regala un battesimo da tre punti ai rossoblù di Alvini.