Il Cosenza prova a far risorgere il calcio femminile dopo il brusco (e mai giustificato) stop: sui social monta la polemica

Dall'essere sbigottiti all'essere indignati: ecco i due stati d'animo dei tifosi del Cosenza che avevano visto chiudersi bruscamente l'avventura del calcio femminile rossoblù. In sostanza, quando c'è stato da fare un passo in avanti verso categorie più prestigiose, il presidente Guarascio ha detto stop. E così il gruppo fresco di vittoria del campionato e di promozione in C è stato costretto a fare le valigie in massa (hanno dato vita a una nuova realtà, con tanto di settore giovanile). E Il Cosenza? Oggi pomeriggio è tornato a farsi vivo con un post che invita le giovani leve del calcio femminile cittadino: appuntamento al centro sportivo Marca per giovedì 5 settembre tra le 17.30 e le 19.30. I rossoblù selezioneranno le bambine e ragazze che andranno a formare le squadre Under 10, Under 12, Under 15 e Under 17. La reazione dei tifosi, sui social, non si è fatta attendere: ed è qui che si è passati dalla fase dello sbigottimento a quella dell'indignazione. In città si chiedono quali siano le prospettive di una realtà che può arrivare fino a un certo perché, andando oltre, evidentemente, si trasforma in un peso. Giova precisare che la Lega rende obbligatoria la presenza di formazioni di alcune selezioni minori per le società professionistiche, pena l'ammenda.