Cus Cosenza, il progetto si estende: al via l'Academy femminile guidata da Paola Luisa Orlando

Il progetto sportivo del Cus Cosenza prosegue nell'ottica di un'estensione sempre maggiore. Il percorso avviato da un po' di tempo a questa parte segnala la volontà del Centro Sportivo Universitario di diventare sempre più capillare sul territorio.

Negli ultimi giorni, nel centro sportivo Pietro Bucci sono cominciate le manovre per allestire le formazioni giovanili femminili dell’Academy.

Lunedì si è svolto il primo dei due Open day Calcio femminile per la selezioni delle giovani calciatrici. In oltre 40 hanno raccolto l’invito gratuito.

Le ragazze con la passione per il calcio torneranno in campo anche venerdì quando, a partire dalle 16 (in avvio saranno impegnate prima squadra e Under 17; alle 18 toccherà a Under 10-12 e 15) è in programma il secondo dei due giorni di raduno. Dello staff tecnico fanno parte Paola Luisa Orlando, Francesca Stancati, Elvira Reda, Antonella Paura ed Elisabetta Del Bartolo.

Il sodalizio gialloverde della neo responsabile tecnica Paola Luisa Orlando realizzerà le formazioni Under 12, Under 15, Under 17 e la prima squadra. Quest'ultima formazione sarà iscritta al prossimo campionato di Eccellenza.

«Collaborazioni con aziende e professionisti che metteranno al servizio di tutte le categorie le loro attività. Tutte le ragazze avranno il supporto, tra gli altri, del dottor Cannataro per l’area nutrizionale. L’idea è quella di creare un ambiente sano, in cui poter crescere e svilupparsi nel miglior modo possibile, anche oltre il rettangolo verde», fanno sapere inoltre dal Cus.