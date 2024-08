Il Cosenza va all’assalto dello Spezia PROBABILI FORMAZIONI

Novanta minuti più recupero per dimenticare le ferite provocate dalla trasferta di Mantova e ripartire in maniera convinta. Nella gara giocata domenica scorsa in Lombardia, il Cosenza di Massimiliano Alvini ha appreso una lezione che tornerà utile nel corso del campionato: in serie B è fondamentale rimanere applicati e concentrati dal primo all’ultimo minuto di gioco. Viceversa, concedere anche il minimo vantaggio ai rivali può rivelarsi fatale. I rossoblù, al “Martelli”, hanno pagato un approccio alla gara difettoso (1-0 incassato dopo meno di due minuti di gioco) e si sono poi lasciati sorprendere anche in coda quando hanno concesso alla squadra di Possanzini il gol del 3-2 sbandando sul calcio d’angolo che ha poi portato al gol di Solini. Alla luce di quanto si è visto, pertanto, potrebbero esserci novità in difesa. Alvini non è passato dalla sala stampa alla vigilia della sfida ma la sensazione è che il tecnico toscano possa rivedere qualcosa nel terzetto arretrato.

Ballottaggi e rotazione. Alvini qualcosa cambierà. La sconfitta di Mantova pesa relativamente sulle scelte, ma c’è comunque l’esigenza di far tirare il fiato a qualcuno. Il posto per Micai è assicurato, ma davanti a lui si cambierà: Venturi e Camporese rileveranno Hristov e Dalle Mura, mentre resterà al proprio posto Caporale. A centrocampo non è esclusa la riproposizione del quartetto visto a Mantova. con Ciervo e D’Orazio a occupare le due corsie, Florenzi (insidiato da Josè Mauri) e Kourfalidis in mezzo. Scalpita Ricciardi che dovrebbe trovare spazio a gara in corso, ma non ha perso le speranze di indossare una maglia dal primo minuto (con Ciervo a sinistra e D’Orazio in panchina). Kouan agirà in una posizione più avanzata rispetto al duo in mediana, alle spalle di Mazzocchi (ma occhio a Zilli) e Fumagalli.

Contro lo Spezia, i Lupi vogliono rinverdire l’unica vittoria ottenuta, ad aprile 2019: 1-0 firmato Dermaku. Negli altri due precedenti si sono registrati due pareggi: 1-1 a novembre 2019 (pari di Ragusa dopo il vantaggio cosentino di Rivière) e 2-2 a maggio scorso (alla doppietta di Tutino hanno replicato i liguri con Reca ed Elia).

Ricordo. Il Cosenza, prima della sfida contro i bianconeri, omaggerà i due tifosi recentemente scomparsi, Ilaria Mirabelli e Luca Spinelli. In ricordo dei due, saranno depositati altrettanti mazzi di fiori sotto la curva.

Inoltre, nella giornata di ieri, il direttore sportivo Gennaro Delvecchio ha fatto visita alla camera ardente della giovane 39enne scomparsa domenica in un tragico incidente stradale a Lorica. Il ds ha donato alla famiglia una maglia con la scritta Ilaria, testimoniando la vicinanza della società rossoblù.

Mercato. Nelle ultime ore di mercato, nel frattempo, i silani rimangono alla ricerca degli ultimi uomini con cui definire la rosa. Il profilo di Giacomo Ricci ha guadagnato terreno per il ruolo di terzino sinistro. Il laterale mancino è arrivato nell’ultimo anno di contratto con il Bari, società in cui è arrivato dal Parma nel 2021. In questo inizio di campionato non è mai sceso in campo da titolare. Nella gara di ieri contro il Sassuolo è rimasto in panchina. Una scelta che sembra essere sintomatica del suo addio. Probabili formazioni Cosenza: Micai, Venturi, Camporese, Caporale, Ciervo, Kourfalidis, Florenzi, D'Orazi0, Kouan, Fumagalli, Mazzocchi. All.: Alvini Spezia: Sarr, Mateju, Hristov, Bertola, Elia, Nagy, S. Esposito, Aurelio, Di Serio, Candelari, Soleri. All.: D'Angelo