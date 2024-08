Cosenza, dopo la mazzata il re è ‘nudo’: cronaca di un avvio disastroso. Adesso Alvini deve trasformarsi in Zac

Sia chiaro, il Cosenza ricorrerà. Lo ha comunicato con una nota stampa dopo la mazzata del Tribunale Federale che ha tradotto il deferimento dei rossoblù (per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi ai mesi di aprile e maggio 2024) in una penalizzazione di 4 punti in classifica. Ergo, quanto di buono fatto dai ragazzi di Alvini è stato spazzato via dalla sentenza. E in questo gioco dell'oca, che per chi ama i colori rossoblù è più simile a una tortura, i silani si trovano nuovamente alla casella iniziale. Bisognerà ripartire proprio da quello “0”, che da virtuale (si temeva la mazzata, si sperava in un danno di entità minore) è divenuto reale.

Il re è “nudo”

A far male, ben al di là della penalizzazione, è l'aver perso quell'immacolatezza che sembrava essere l'ultimo baluardo ostentato con orgoglio dal presidente Guarascio di fronte ai detrattori più accaniti. E invece anche la foglia di fico - i conti in ordine, l'assenza di penalità, la società-modello - è scivolata via e adesso il re è nudo al cospetto di una tifoseria sempre più depressa.