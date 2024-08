Penalizzazione Cosenza, la reazione della società: “Errori formali, ricorreremo dopo aver conosciuto le motivazioni”

"La società Cosenza esprime il proprio disappunto per l’estrema rigidità della decisione assunta nel giudizio dal Tribunale Federale Nazionale, al cospetto di meri errori formali, oggetto di immediata risoluzione da parte della Società stessa, e attende le motivazioni della decisione per far valere con fermezza la fondatezza delle proprie ragioni nei successivi gradi di giudizio". Con una nota la società guidata dal presidente Guarascio ha accolto la sentenza del Tribunale federale.