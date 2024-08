Cosenza, resta viva la pista Ricci. Marras vicino al Cesena

Dopo lo 0-0 di mercoledì, il gruppo ha ripreso la preparazione spostando la concentrazione sull’impegno di domenica sera al “Barbera” contro il Palermo. L’organico di Alvini svolgerà una nuova seduta d’allenamento questa mattina ma è ovvio che in queste ore le attenzioni sono rivolte soprattutto al calciomercato. Le prime tre giornate hanno reso evidenti i punti nei quali dover intervenire ancora. Nell’ultimo giorno di calciomercato, il ds Delvecchio deve aggiungere una prima punta e un esterno mancino. Per ciò che concerne la seconda posizione, i rossoblù mantengono attiva la pista che conduce a Giacomo Ricci, in uscita dal Bari.

Il direttore sportivo pugliese sta spingendo inoltre per arrivare al centrocampista Coli Saco. Il 22enne di Créteil è reduce dal prestito all’Ancona con cui ha siglato 7 gol nel passato torneo di C.

Oggi sarà anche il giorno dell’addio di Manuel Marras. Il calciatore ligure fin dall’inizio della stagione è rimasto fermo sulla sua volontà di lasciare il Cosenza. Il giocatore è ad un passo dal Cesena. Il ds romagnolo Artico, dopo la rinuncia a Partipilo, ha puntato con decisione l’ex Trapani. Si lavora per sistemare gli ultimi dettagli della trattativa. La Reggiana rimane sullo sfondo.

Anche il futuro di Massimo Zilli conoscerà oggi la risoluzione. L’attaccante friulano sarebbe ulteriormente chiuso dall’arrivo di un’altra prima punta e, pertanto, dovrebbe uscire. Su di lui ci sono l’Ascoli, la Feralpisalò e la Juventus Next Gen. Il calciatore potrebbe rinnovare il suo contratto e poi lasciare il sodalizio silano in prestito.

Il Cosenza, nel frattempo, ha ceduto a titolo definitivo Alessandro Arioli al Chieti. L’attaccante romano ha firmato nelle scorse ore con il club abruzzese di serie D.