Cosenza, tris di acquisti: arrivano Ricci, Infantino e Strizzolo

Ultime ore di mercato frenetiche in casa Cosenza. Il ds Delvecchio deve completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Alvini, soprattutto dopo la mazzata della penalizzazione. Nel pomeriggio i rossoblù hanno messo le mani sul centrocampista offensivo Gino Infantino, che arriverà in prestito dalla Fiorentina. Sistemata anche la corsia esterna del 3-5-2 con Giacomo Ricci, proveniente dal Bari. Risolto anche il modo attaccante: Luca Strizzolo, una delle bestie nere per eccellenza del Cosenza in B, sarà il nuovo centravanti. Arriva dal Modena. Non è finita qui, sia in entrata che in uscita.