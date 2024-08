Cosenza, Alvini non si abbatte: “Zero punti? Me ne sento quattro. Il mercato? Sessione difficile, Delvecchio era stravolto” VIDEO

Non tutte le settimane, sul pianeta calcio, hanno lo stesso peso. L'ultima vissuta in casa Cosenza ha regalato picchi notevoli. Dall'esaltazione del pareggio agguantato all'ultima al Mantova prima della beffa finale fino al gol mancato nel recupero contro lo Spezia in casa, passando per la doccia fredda della penalizzazione e per il finale thrilling di calciomercato. Un mix di emozioni, principalmente negative, che avrebbe abbattuto un toro. Non lui, non il tecnico Alvini. Da quando è andato via Gennaro Tutino, il tifoso del Cosenza ha trovato il suo nuovo trascinatore. Una guida saggia e credibile, che non si nasconde dietro a un dito e non si lascia distrarre dagli eventi. «La penalizzazione? Ho provato grandissima delusione, ma io di punti me ne sento 4 e non 0 come dice adesso la classifica. La notizia è arrivata mentre lavoravamo in sede: un colpo per tutti. Non resta che tirare dritti nella direzione tracciata».