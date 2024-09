Cosenza, la città del pallone tra incubi e sogni: dalla rimonta di Zaccheroni ai flirt con la retrocessione

Penalizzazione e calciomercato nei tifosi silani. Il Cosenza ha vissuto giorni intensi tra ciò che è avvenuto in ambito federale e quanto è accaduto allo Sheraton di Milano. La partita con lo Spezia è trascorsa soltanto da quattro giorni ma sembra essere già un’era geologica fa. Questa sera, i rossoblù di Eugenio Guarascio ripartono da zero e con due frecce in più al proprio arco.

Macigno sanzione

Il -4 inflitto dal Tribunale federale non ha colto indifferenti i sostenitori silani, che ora temono ripercussioni da qui in avanti.

Massimiliano Scanga confronta l’attualità con il passato per motivare la sua analisi: «Sono rimasto deluso per la penalizzazione perché in questi anni abbiamo sempre ascoltato parole che professavano limpidezza, serietà e professionalità della società. Ci ritroviamo adesso con un fardello pesante se pensiamo che spesso ci siamo salvati per il rotto della cuffia. Mi auguro che i 4 punti tolti non ci condannino a fine campionato. Dal mercato mi aspettavo qualcosa in più, specie in attacco, considerata la cessione di Tutino. Abbiamo acquistato dei rincalzi che non ci garantiscono il suo stesso score. Ovviamente spero che i fatti mi diano torto».

Vincenzo Santoro è incredulo ma non ha nessuna intenzione di gettare la spugna e rinunciare alla sua “fede”: «All’alba di una nuova stagione, mi chiedo come sia possibile che una società non ottemperi al versamento di imposte ordinarie che hanno determinate scadenze. Mi aspetto che il Cosenza fornisca a riguardo maggiori dettagli e che faccia valere le sue ragioni nelle sedi opportune. Meritiamo un inizio di campionato senza pesanti penalizzazioni in vista della lotta alla salvezza. Non sarà semplice perché Delvecchio ha compiuto tante scommesse e puntato su molti giovani. Né è facile sostituire calciatori come Meroni, Marras e Tutino. Adesso, però, speriamo che Alvini, sicuramente il nostro top player, riesca a tirare un sospiro di sollievo grazie agli arrivi di Ricci e Strizzolo».

Andrea Caldeo bacchetta il club: «Non è giusto arrivare alle prime partite con una squadra incompleta. La difesa e il centrocampo ritengo siano ancora da migliorare molto. In avanti ho visto molto bene Fumagalli, Ciervo e Rizzo Pinna ma sarebbe servito un attaccante da doppia cifra. Ci sono molte incognite, vorremmo più certezze. A complicare ancora di più la situazione, inoltre, si è aggiunta la penalizzazione che certifica una cattiva gestione anche a livello amministrativo. In ogni caso, noi tifosi saremo sempre lì a sostenere la squadra se e quando dimostrerà impegno e attaccamento alla maglia, come avvenuto finora».