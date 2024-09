Cosenza sul podio per tiri totalizzati ma solo 20 indirizzati nello specchio

Dopo le prime quattro giornate, il Cosenza è la terza squadra di B ad aver totalizzato il maggior numero di tiri. In questa graduatoria, i Lupi (63) sono appaiati con il Pisa e preceduti soltanto da Bari (78) e Cesena (64). Nonostante ciò navigano nella zona medio-bassa di classifica per ciò che concerne la precisione. Soltanto 20 conclusioni – il 31.7% dei tentativi complessivi – ha centrato lo specchio della porta avversaria. Sono tanti, dunque, i casi in cui i rossoblù hanno sparato a salve verso il portiere rivale. Allo stesso tempo, la formazione bruzia è la sesta ad avere concesso più possibilità di “colpire” alle sue avversarie. Nei primi 360’, il Cosenza ha ricevuto 17 tiri in porta.

Ripresa. Il gruppo ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti. La squadra di Alvini si è ritrovata al “Del Morgine” per cominciare a preparare il prossimo impegno di campionato. Dopo una prima fase d’attivazione, l’organico ha proseguito con un lavoro impostato sulla potenza aerobica. Ha poi continuato con un esercizio tecnico e uno sul possesso palla a tema. La “ciurma” cosentina oggi sarà impegnata in una doppia seduta. Sempre ieri, nel frattempo, Micai, Hristov e Cimino hanno partecipato alla 18esima “Festa rossoblù” del club “Gesuiti” mentre Florenzi ha fatto capolino all’open day del settore giovanile femminile, al Marc.

A Camigliatello Silano, poi, continua la preparazione precampionato della Primavera. Gli Under 19 di Nicola Belmonte hanno siglato sei reti all’Acri in amichevole: doppietta di Riga e un gol ciascuno per Perricci, Machì, Gabriele e De Luca.

Limitazioni settore doriano. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive (Onms), intanto, ha comunicato alcune limitazioni per la sfida di domenica 15 contro la Sampdoria poiché si tratta di una sfida caratterizzata da «profili di rischio». La tifoseria cosentina, infatti, è “gemellata” con il Genoa, i blucerchiati sono stretti da un rapporto consolidato con i “cugini” del Catanzaro.

Sono state pertanto suggerite alcune misure organizzative. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti sarà rivolta soltanto ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della “Uc Sampdoria” e residenti nella provincia di Genova. Non sarà prevista la cessione dei titoli d’ingresso. Inoltre sarà implementato il servizio di stewarding, con un rafforzamento incluso delle attività di prefiltraggio e filtraggio allo stadio “Marulla”.

Abilitazione di ds per Corsi. L’ex laterale rossoblù Angelo Corsi ha conseguito il titolo di direttore sportivo. Il frusinate, tra i recordman in maglia silana, nella giornata di ieri ha ottenuto la licenza del Settore tecnico della Figc in seguito all’esame sostenuto lo scorso 27 giugno.

L’ex capitano ha deciso di appendere in anticipo le scarpette al chiodo rispetto a molti suoi colleghi sfruttando il tempo a sua disposizione per prepararsi in vista della seconda carriera professionale. Adesso ha arricchito il curriculum con la licenza di ds riconosciuta da Coverciano.

Come riportato dal comunicato firmato dal presidente del Settore tecnico Demetrio Albertini, hanno ricevuto il “patentino” anche altri tre ex calciatori del Cosenza, Simone Ciancio, Alberto Gerbo e Giordano Napolano. Oltre a questa prima “schiera”, tra i neo “diplomati” pure Carmine Giordano, segretario del settore giovanile rossoblù fino allo scorso mese di giugno.