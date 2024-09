Cosenza, con la Samp per dimostrare. LE PROBABILI FORMAZIONI

Riparte dalla Sampdoria il campionato dei “Lupi”. Un percorso reso “incidentato” dalla penalizzazione. Ma Alvini non vuole pensarci: «Noi non siamo ultimi, finora abbiamo fatto cinque punti». Il tecnico mantiene alto l’umore della squadra, che giovedì sera ha cenato insieme confermando un buon ambiente all’interno del gruppo: «Ogni componente sta dando il massimo perché vi sia un clima positivo. Società, direttori, staff tecnico e squadra, siamo tutti coinvolti e desiderosi di conquistare la salvezza. Si lavora bene in un contesto simile, così è stato fin dal primo giorno a Cascia. Lo spogliatoio ha voglia di fare, è determinato», ha spiegato il tecnico alla vigilia del match odierno.

Un confronto molto complicato per la qualità dell’avversario ma anche per la tradizione sfavorevole. Quest’ultima, Alvini ha mostrato di conoscerla molto bene: «Non abbiamo mai vinto con la Sampdoria, faremo di tutto per riuscirci adesso. È una squadra costruita per stare all’altra parte della classifica. Ha grandi qualità ma noi metteremo tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi».

L’allenatore ha riconosciuto che ci sono ancora dei margini di miglioramento in determinati punti specifici della partita: «Siamo molto attenti alle statistiche. Queste sottolineano un dato, siamo in deficit soltanto nei primi 7-8’ del secondo tempo. Stiamo lavorando per cambiare questo aspetto».

Ed a proposito di statistiche ha fatto una menzione particolare per Aldo Florenzi: «I suoi parametri di questo avvio di stagione, nelle prime cinque gare ufficiali, sono eccellenti. Gli permettono di piazzarsi tra i migliori centrocampisti in assoluto della serie B. Tra i primi 4-5. Nel calcio moderno, è fondamentale che un centrocampista sia in grado di fare entrambe le fasi di gioco e pertanto capiterà spesso che gli interpreti possano essere impiegati più in alto o più in basso in momenti della stessa partita o in sfide differenti».

Coesistenza Mauri-Florenzi? «Possono giocare insieme. Certo, in particolari partite potrebbero essere schierati su due linee differenti per dotare la mediana di un centrocampista forte fisicamente. Sono valutazioni che faremo principalmente alla vigilia di partite come quella contro la Sampdoria, una formazione dotata di giocatori molto dinamici e fisici».