Cosenza, salto di qualità a centrocampo

La geometria del centrocampo del Cosenza è stata rivisitata da Massimiliano Alvini. Il tecnico ha dotato la linea mediana di maggiore consistenza e fisicità.

Una scelta che ha considerato necessaria contro la Sampdoria per via della forza dei doriani ma che potrebbe ripetersi anche nelle successive giornate, come era già accaduto poi pure in precedenza, sfruttando la duttilità tattica di alcuni interpreti. Christian Kouan ha arretrato il suo raggio d’azione. L’ivoriano è stato posizionato più vicino a Charlys anche se in alcuni puntuali momenti del gioco ha invertito la sua posizione con Aldo Florenzi, primo uomo deputato al pressing nel nuovo ruolo a ridosso delle punte. Il sardo offre la migliore versione di sé quando ha la possibilità di combinare sulla trequarti.

Nel match con i blucerchiati, però, si è registrata soprattutto l’ottima partita di Charlys. Il centrocampista brasiliano è apparso in grande crescita. Con i liguri ha disputato la sua migliore gara da quando è arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Hellas Verona (gli scaligeri hanno conservato la contropzione), in estate. Il centrocampista ha vinto tantissimi duelli con gli avversari, ben 8 su 10, facendo ripartire il Cosenza dall’altro lato. Un lavoro appariscente molto apprezzato dall’allenatore che soltanto in occasione ha rinunciato a lui dal primo minuto. Il numero sei e Kouan costituiscono una coppia muscolare in grado di garantire una grossa mano anche al reparto difensivo. La crescita del brasiliano costringe Kourfalidis ad inseguire. Il greco al momento è riuscito a ritagliarsi soltanto porzioni di gara, ad eccezione della trasferta di Mantova, l’unica in cui è rimasto sul rettangolo di gioco dal primo all’ultimo minuto.

Report giornaliero. La formazione di Alvini ha lavorato ieri mattina sul prato del “Delmorgine” per continuare a preparare il prossimo confronto. La sessione è cominciata con una sessione d’attivazione proseguita con un esercizio tecnico. L’allenamento è terminato con una partita, preceduta da alcune esercitazioni a tema e sul possesso a tema. Oggi è prevista un’altra seduta in mattinata. Ieri sera, nel frattempo, Mohamed Sankoh e Pietro Martino hanno partecipato alla “Festa rossoblù” organizzata dal club “Gigi Marulla”.

Novità assoluta. A dirigere il confronto ci sarà Alberto Ruben Arena. L’arbitro della sezione di Torre del Greco è alla sua prima con Cosenza e Sassuolo.

Il campano ha diretto invece in quattro circostanza la Primavera rossoblù. Il bilancio non è stato favorevole ai Lupacchiotti, sconfitti in due circostanze (completano il quadro una vittoria e un pareggio). Ha arbitrato pure l’Under 19 neroverde (due pareggi e una vittoria).

Al “Marulla”, con Arena, ci saranno anche gli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Marco Belsanti di Bari. Quarto uomo è stato designato Giuseppe Mucera di Palermo. Al Var ci sarà Lorenzo Maggioni di Lecco, coadiuvato da Oreste Muto di Torre Annunziata, in veste di Avar.