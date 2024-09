Cosenza, un ko che fa male. La squadra di Alvini sfortunata, al "Marulla" passa il Sassuolo

Cosenza - Sassuolo 0-1

Marcatore: 7’ st Laurienté.

Cosenza (3-4-1-2): Micai 7; Venturi 5.5 (39’ st Zilli sv), Camporese 6, Caporale 6.5; Ciervo 6 (17’ st Kourfalidis 6), Charlys 6 (1’ st Rizzo Pinna 6), Florenzi 5.5, D’Orazio 5.5 (17’ st Ricci 6); Kouan 6; Mazzocchi 6.5, Strizzolo 6 (26’ st Sankoh 5). All.: Alvini.

Sassuolo (3-4-1-2): Moldovan 7, Odenthal 6 (1’ st Doig 6), Lovato 6 (6’ st Muhamerovic 6), Romagna 6.5; Paz 6.5, Iannoni 6 (1’ st Pierini 6), Boloca 7, Pieragnolo 6 (1’ st Obiang 6.5); Thorstvedt 6.5 (31’ st Lipani 6); Mulattieri 6.5, Laurienté 7.5. All.: Grosso.

Arbitro: Arena di Torre Annunziata 6.

Note: giornata nuvolosa, terreno di gioco in discrete condizioni, spettatori 7.922 di cui 17 ospiti. Ammoniti: Iannoni, Kouan, Venturi, Sankoh, Paz, Mulattieri, Lipani. Angoli: 6-2. Recupero: 1’, 6’.

Il Cosenza si arrende in casa al Sassuolo dopo una partita generosa ma sfortunata. La squadra di Alvini subisce in avvia di secondo tempo in una delle diverse volte in cui ha sofferto la transizione veloce degli emiliani, a segno con Laurienté. La reazione rossoblù è stata in crescendo. Nel finale, palo di Mazzocchi, arrembaggio totale e splendida parata di Moldovan all'ultimo respiro su Rizzo Pinna.