A Cosenza arriva l’All Star Game, domenica a Spezzano Sila la sfida tra le stelle della Futsal League dell’Us Acli. Baclet tra gli ospiti

Tutto pronto per la tanto attesa prima edizione dell’All Star Game. I migliori giocatori della Futsal League dei campionati Us Acli di Cosenza, si ritroveranno su un unico campo domenica, dalle 18,30. Una manifestazione promossa da iMARCOs per celebrare i migliori giocatori della stagione 2023-2024, con lo scopo di far cementare ulteriormente i rapporti tra le varie società coinvolte nei campionati Over (Premier League, Championship, League One e Corporate) e proseguire sul solco dei primi eventi già realizzati (Fustal Supercup e Futsal Championship vinte dall’Armazem; Futsal Corporate vinta da NTT Futsal) nel corso della nuova season.

Cos’è l’All star game

Il nome “All star game” è un richiamo alla più quotata kermesse a stelle e strisce che riunisce i top del basket Nba su unico parquet e li mette in mostra tra partite e varie challenge. Us Acli e iMARCOs, con le dovute proporzioni, sono rimasti fedeli a questi concetti, incluso quello di far gareggiare ogni partecipante con la maglia della propria squadra di appartenenza nella Futsal League. Gli arbitri distingueranno i giocatori dei due team grazie a una fascia colorata e ognuna delle quattro squadre avrà la propria: rossa, blu, verde e gialla. I capitani delle squadre saranno Marco Soliberto, Marco Falace (ovvero le due anime pulsanti de iMARCOs), Guido Astorino (“Guanto d’oro” della Futsal League in carica) e Luciano Massimilla (“Pallone d’oro” della Futsal League in carica).