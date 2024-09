Il Cosenza è duro a morire. Fumagalli dal dischetto regala il pareggio ai "Lupi" in casa del Bari

Bari - Cosenza 1-1

Marcatori: 39’ pt Pucino, 42’ st rig. Fumagalli.

Bari (3-5-2): Radunovic 6.5; Pucino 6.5, Vicari 6.5, Mantovani 6.5; Oliveri 5.5 (49’ st Favasuli sv), Lella 5, Benali 6, Maita 7 (36’ st Saco 5.5), Dorval 6.5 (37’ st Obaretin sv); Falletti 6 (22’ st Sibilli 5.5), Lasagna 6.5 (50’ st Novakovich sv). All.: Longo.

Cosenza (3-4-1-2): Micai 6; Venturi 6.5, Camporese 7, Caporale 6; Ricciardi 6.5 (35’ st Zilli 6), Mauri 5.5 (14’ st Strizzolo 6), Charlys 6, Ricci 5.5 (14’ st Ciervo 6.5); Kouan 5.5 (1’ st Florenzi 7) 6; Fumagalli 7, Mazzocchi 5.5 (28’ st Rizzo Pinna 6). All.: Alvini.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido 6.

Note: terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 17.538 di cui 1.283 ospiti. Espulso: 8’ st Lella per comportamento antisportivo. Ammoniti: Oliveri, Charlys, Mantovani. Angoli: 7-5. Recupero: 2’ pt, 7’ st.

Il Cosenza porta via da Bari un punto. Riparte la formazione di Alvini, che si conferma dura a morire. I rossoblù finiscono il primo tempo sotto di un gol ma nella ripresa rimangono in superiorità numerica, pareggiano, provano a vincere a poi finiscono con un pizzico d'affanno e si accontentano del pareggio.

Il Bari sblocca la gara al 39' con Pucino, dopo un precedente palo di Falletti (tiro sporcato dalla deviazione di Camporese). Nel secondo tempo, Marchetti viene richiamato dal Var e tira fuori il rosso per Lella. Il Cosenza, spinge. Ci prova con Ciervo (destro di poco fuori) e pareggia con un calcio di rigore di Fumagalli (fallo di mano di Saco su cross di Florenzi) a tre minuti dal novantesimo. Soddisfatti i circa 1300 del settore ospiti. Il kappaò interno con il Sassuolo è già alle spalle.