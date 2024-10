Paolana, spunta a sorpresa l’interesse di Massimo Ferrero per un debito... di riconoscenza

Massimo Ferrero, l’ex presidente della Sampdoria, avrebbe manifestato l’intenzione di contribuire a risollevare la Paolana e il calcio locale. “Er viperetta” parla già da “presidente” anche se l’attuale guida della società biancazzurra non ha mai manifestato la volontà di lasciare. La Paolana è oggi difatti nelle saldi mani di Franco Luigi Marcone l’imprenditore di Fuscaldo che l’ha salvata lo scorso anno dal fallimento ed è riuscito a centrare in extremis la salvezza nel campionato di Eccellenza dove attualmente milita.

Massimo Ferrero si è intrattenuto ieri in mattinata e nel primo pomeriggio sia con il sindaco di Paola Giovanni Politano nel palazzo Sant’Agostino del Comune che con il presidente Marcone. Un progetto, quello manifestato, che sarebbe comunque a lungo termine per un segno di riconoscenza verso un medico originario di Paola (l’urologo Pierluigi Bove) che lo avrebbe salvato. Ferrero in città è diventato quasi di “casa” da qualche anno. Da quando la Procura di Paola ha aperto un fascicolo penale nei suoi confronti e nei confronti della figlia per un caso di bancarotta. È difatti attualmente a processo nel collegio penale del Tribunale. Ferrero aveva dapprima manifestato la volontà di rilevare l’Ascoli, poi tramontata, e successivamente si erano fatte voci di acquisto di un altro club di C poi anche queste però risultate infondate.

Adesso vorrebbe tornare alla ribalta con una squadra che milita in Calabria, nel campionato di Eccellenza: appunto la Paolana. Tra l’altro, dopo aver pranzato con l’amministrazione comunale, Massimo Ferrero si è recato anche allo stadio Eugenio Tarsitano dove è stato accolto dalla tifoseria e dal resto della dirigenza locale. Un sogno? Vedremo nei giorni a venire se i primi approcci che ci sono stati con la dirigenza porteranno effettivamente a qualcosa. I suoi toni sono comunque quelli e per i quali ha sempre abituato il pubblico: «Sono qua per far volare la squadra. Porteremo in alto la Paolana». A bordo campo ha poi tenuto alla presenza anche dell’allenatore una “lezione” di calcio annunciando che chi gioca male andrà via.