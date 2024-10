Cosenza crolla in casa, Sudtirol conquista i tre punti: gol di Rover e Zedadka. Rossoblù ultimi in classifica

Arbitro: Perenzoni di Rovereto 6.5 Note: Spettatori 6.771. Espulso: 47’ pt Kurtic per proteste. Ammoniti: Venturi, Giorgini, Charlys. Angoli: 8-0 per il Cosenza. Recupero: 4’ pt, 4’ st.

Il Cosenza perde in casa con il Sudtirol e arriva alla seconda sosta della stagione con il fardello dell’ultimo posto in classifica. A fine gara, primi fischi della stagione per la squadra di Alvini. Gli altoatesini di Valente sono passati con Rover e Zedadka. Un gol per tempo, in mezzo l’espulsione di Kurtic.

I rossoblù neppure in superiorità numerica sono riusciti a riacciuffare il match. Dopo l’1-0 della prima frazione firmato dall’esterno sinistro con una penetrazione in area non tamponata da Ricciardi, nel secondo, il Cosenza ha incassato il raddoppio di Zedadka con un tiro da fuori area.