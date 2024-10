C'è un clima frizzante attorno al Cosenza calcio, Caruso chiede rassicurazioni a Guarascio: “Pendenze del passato”

Incontro a Palazzo dei Bruzi nel pomeriggio di oggi tra il sindaco Franz Caruso e il patron del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio. Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato anche il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca e la dottoressa Rita Rachele Scalise, amministratore unico pro tempore del Cosenza Calcio, si è fatto il punto sulla situazione sia societaria che sportiva, con riferimento particolare alla temporanea difficoltà legata alla penalizzazione inflitta al Cosenza. Alla luce delle voci che stanno circolando nell'ambiente, il patron Guarascio ha ribadito al primo cittadino l'intenzione della società di proseguire nel percorso di opposizione alla penalizzazione per la quale avrebbe auspicato una presa di posizione più partecipata e convinta da tutto l'ambiente. In merito alle altre vicende, il patròn del Cosenza Calcio ha ribadito la solidità della compagine societaria, esente da ogni rischio e impegnata in questi giorni, attraverso l'amministratore unico Rita Rachele Scalise, a risolvere le situazioni pendenti relative al passato. Guarascio ha fatto riferimento anche alla possibilità di ampliare l'assetto societario per rilanciare il ruolo del Cosenza Calcio nel panorama calcistico nazionale.