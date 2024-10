Cosenza, confronto in Comune. Guarascio fornisce altre garanzie

Incontro in Comune ieri per Eugenio Guarascio. Il patron del Cosenza, accompagnato dall’amministratore unico pro-tempore del club, Rita Rachele Scalise, ha discusso del presente e futuro dei Lupi con il sindaco Franz Caruso e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca. Anche in questo caso, è stata elusa la possibilità di spiegare mediante una conferenza stampa cosa stia avvenendo intorno alla società silana. Il meeting con il primo cittadino, tuttavia, ha lasciato trapelare la predisposizione dell’imprenditore originario di Parenti ad allargare la base societaria. Ha aggiunto che il club «è solido» e che si sarebbe atteso «una presa di posizione più partecipata e convinta da tutto l’ambiente» in merito alla penalizzazione subita.

A proposito di questa ha ribadito la volontà di continuare la battaglia legale per la restituzione almeno parziale dei punti sottratti al Cosenza. Dopo la bocciatura della Corte Federale d’Appello, la parola passerà al Collegio di Garanzia del Coni. Nel corso dell’incontro si è fatto riferimento anche al lavoro di Rita Scalise per risolvere «le situazioni pendenti relative al passato», si legge ancora in un comunicato congiunto di Palazzo dei Bruzi e sodalizio bruzio. Un impegno che dovrà essere adesso corroborato da prove tangibili. Sono tante le questioni economiche aperte sul tavolo della società di via Conforti. Tra queste quelle degli steward, una parte dei quali – in particolare coloro i quali hanno svolto nei mesi scorsi anche attività manutentive e di portierato – ha deciso di scendere in strada organizzando per oggi una manifestazione pacifica prevista per le ore 17 e che approderà in piazza Kennedy. A margine del summit in Palazzo dei Bruzi, Franz Caruso ha sottolineato come la serie B rappresenti «un patrimonio inestimabile per la città e tutta la provincia» poiché la parabola del Cosenza ha «rilevanti riflessi anche sul tessuto economico», oltre alle «grandi aspettative da parte di una tifoseria che meriterebbe palcoscenici ancora più ambiziosi».

«Siamo soddisfatti – ha proseguito Franz Caruso – del fatto che il patron Guarascio ci abbia rassicurati fugando ogni perplessità ed anche le voci che in questi giorni hanno destato preoccupazione nei cosentini e turbato la loro sensibilità. Abbiamo preso atto che le difficoltà affiorate si stanno affrontando con decisione e che buona parte di esse siano state già risolte».

Parole condivise anche da Giuseppe Mazzuca. L’incontro è stata poi l’occasione per tornare a parlare del restyling del “Marulla” per il quale la Regione sta predisponendo il decreto di trasferimento delle somme per un totale di 7 milioni di euro necessarie a compiere il progetto di avvicinamento delle curve al manto erboso, con l’eliminazione della pista d’atletica e del fossato. Un piano che oltre a far avvertire maggiormente la voce dei tifosi, consentirebbe a questi ultimi di godere di una visuale migliore. Prove di distensione dopo giorni di forte tensione e tribolazione, a pochi giorni di distanza del primo importante bivio della stagione a Cittadella. La società, ad ogni modo, resterà sotto osservazione. Dovrà risolvere gli obblighi pendenti. Ricucire il rapporto già conflittuale con la tifoseria appare essere però un compito persino più arduo e complicato.