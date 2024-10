Cosenza, Alvini tocca quota 100 (giorni rossoblù) e non teme contraccolpi dopo la sentenza: “La squadra è sul pezzo, sul campo abbiamo fatto 9 punti”

Il Cosenza è uscito con le ossa rotte dopo la sentenza che ha confermato il -4 in classifica, ma il tecnico Alvini resta molto fiducioso: "Il morale è comunque buono. La squadra è fantastica, il tifoso del Cosenza deve essere felice di avere questo gruppo di giocatori che sta lavorando forte. Una squadra da 9 punti, ma prendiamo atto della penalizzazione e da qui si dovrà ripartire. Domani mancherà José Mauri ma recuperiamo Kourfalidis. Il Cittadella? Buona squadra con identità precisa, idee chiare e società forte. L'allenatore nuovo conterà, ma l'unica cosa che conterà sarà pensare a noi e a come affronterà la partita. La prestazione del Sudtirol è stata superiore alla nostra per questo abbiamo perso la gara. Si è trattato dell'unica non fatta come si deve. Parlare di crisi è eccessivo, in fondo abbiamo toppato solo una partita".