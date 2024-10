Cosenza, quei problemi ancora irrisolti. Tanti nodi ancora da sciogliere per Guarascio

Eugenio Guarascio martedì pomeriggio ha varcato le porte di Palazzo di Bruzi per rassicurare il sindaco Franz Caruso sulla situazione del Cosenza. Il quadro di quanto detto è emerso frammentato e in modo sommario mediante la ricostruzione affidata alla nota congiunta di Comune e club bruzio. Il patron silano evidentemente ha scelto questa strada per non esporsi in conferenza stampa. Il passo falso della penalizzazione in cui i rossoblù sono incappati è il peccato principale anche agli occhi dei sostenitori. Un colpo notevole con riflessi importanti in classifica e con cui, salvo decisione contraria del Collegio di Garanzia del Coni, il Cosenza sarà costretto a convivere durante l’arco della stagione. La problematica amministrativa emersa dai controlli della Covisoc rappresenta però soltanto la punta di un iceberg. Oltre a ciò che emerge in superficie, i silani si trascinano dietro una serie di problemi da lungo tempo. Agenti sportivi

Sono uno dei grandi talloni d’Achille dell’era Guarascio, che soffre in modo particolare la consulenza offerta dagli agenti sportivi in fase di trattative. Il Cosenza è stato molte volte sollecitato al pagamento di parcelle. Alcune azioni sono in corso. Questioni che il club è chiamato a sbrogliare per evitare ulteriori pignoramenti. Strutture Il sodalizio silano, che recentemente si è trasferito in via Conforti, in questi anni ha accusato difficoltà nel mantenere i rapporti con alcune società dilettantistiche locali con cui ha stipulato accordi di affitto. Il caso spinoso della settimana è quello relativo al “Di Magro” di Taverna di Montalto Uffugo, per diverso tempo quartier generale della Primavera. Dopo il decreto ingiuntivo dei mesi scorsi, ad agosto è stato aperto un dialogo con il presidente del Taverna Academy Montalto, Sergio D’Acri. Questo si è rivelato improduttivo perché il Cosenza non ha proceduto al saldo della seconda tranche della scorsa stagione e alla stipula di un nuovo contratto. Dopo i precedenti rinvii, gli impegni assunti per questa settimana non sono stati mantenuti e si è giunti così al punto di non ritorno (il “Di Magro” era stato indicato come terreno di gioco delle gare di U17 e Primavera in fase di iscrizione). La partita U19 di sabato con il Pescara, pertanto, si dovrebbe giocare al “Marca”, con cui di recente è stato raggiunto un accordo di sponsorizzazione. Il Cosenza ha cinque formazioni giovanili maschili (U19, U17, U16, U15 e U14) e quattro femminili (U17, U15, U12 e U10). Nove squadre e soltanto quattro terreni di gioco a disposizione (oltre al “Marca”, “Mancini”, Pro Cosenza e Morrone). Anche il mancato riconoscimento dei premi di valorizzazione ha condotto alcune squadre dell’hinterland a chiudere i “rubinetti”.