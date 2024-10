Il Cosenza blocca il Cittadella sullo 0-0. Venturi si fa espellere e nel finale il Var "salva" i lupi

CITTADELLA COSENZA 0 - 0

Cittadella: Kastrati 6; Carissoni 6.5, Pavan 6.5, Angeli 6, Masciangelo 6 (1’ st Salvi 6); Amatucci 6, Casolari 6 (1’ st Pandolfi 5.5), Branca 6 (35’ st Tessiore sv); Vita 5.5; Rabbi 6 (35’ st Ravasio sv), Desogus 5 (21’ st Cassano 6.5). All.: Dal Canto.

Cosenza: Micai 7; Venturi 4, Hristov 5.5, Caporale 6; Ciervo 6 (1’ st Ricciardi 6), Charlys 6.5, Florenzi 7, Ricci 6 (45’ st Camporese sv); Kouan 6 (29’ st Kourfalidis 6); Fumagalli 6 (16’ st Strizzolo 5.5), Mazzocchi 5.5 (16’ st Sankoh 5). All.: Alvini.

Arbitro: Pezzuto di Lecce 6.

Note: espulsi: 37’ pt Venturi per gioco pericoloso. Ammoniti: Ciervo, Desogus, Masciangelo, Ricci, Casolari, Salvi, Florenzi. Angoli: 9-5. Recupero: 2’, 6’.

Un punto per lasciarsi alle spalle un periodo nero e di tensione. Il Cosenza blocca il Cittadella sullo 0-0. Un punto positivo se si considera che i rossoblù hanno giocato per un’ora in dieci per l’espulsione di Venturi dopo 37’.

I silani hanno giocato meglio in inferiorità numerica sebbene non abbiano mai veramente impegnato Kastrati.

Il Cittadella, che in avvio ha sciupato due buone opportunità su altrettanti regali di Venturi e Hristov, ha creato poco. Soltanto nel quarto minuto di recupero ha impensierito il Cosenza, trovando l’1-0 con Pavan. Gol cancellato dal Var per una posizione di fuorigioco del difensore dopo la decisiva parata di Micai su Cassano. La squadra di Alvini aggancia momentaneamente il Frosinone, impegnato domani in trasferta contro la Reggiana.