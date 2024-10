Ricciardi colpisce ancora: il Cosenza espugna Reggio Emilia 0-1

Il gol partita è firmato da Ricciardi, alla seconda marcatura consecutiva. L’esterno romano spedisce alle spalle di Bardi in diagonale sul cross di Florenzi prolungato di testa da Strizzolo. Prima del vantaggio, i Lupi potrebbero colpire in altre tre circostanze, la prima con lo stesso Ricciardi e in altri due casi con Florenzi.

La Reggiana prova a scuotersi soltanto nella seconda parte ma il migliore tentativo in pieno recupero si infrange contro la traversa, colpita dall’ex Meroni su cross di Vergara.